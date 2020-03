Il coronavirus per ora non ferma le olimpiadi Tokyo, positivo il vicecapo del comitato olimpico. Cio: "Andiamo avanti" L'azzurra Margherita Panzera: priorità è preoccuparsi della salute delle persone

Il Giappone non rinuncia alle Olimpiadi, nonostante il coronavirus e sebbene il vicepresidente del Comitato olimpico giapponese sia risultato positivo al Covid-19. Aumenta lo scetticismo ma il governo del Sol Levante intende continuare i lavori di preparazione dei Giochi di Tokyo, confermando le gare previste dal 24 luglio al 9 agosto. Dunque si va avanti. A comunicarlo il capo di gabinetto nipponico Yoshihide Suga, in conferenza stampa al termine della video conferenza di oggi. Collegati in video c'erano i presidenti di tutte le federazioni olimpiche estive, i membri dell'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, i rappresentanti degli atleti, i Comitati olimpici nazionali e le federazioni internazionali.



La pandemia di Coronavirus sta comunque creando molti problemi: sono oltre una decina gli eventi di

qualificazione nei L'azzurra Marvari sport rinviati a data da destinarsi e mancano ancora quattro mesi. Suga ha anche detto che nessuno dei leader del g7 ha sollevato la questione su un possibile rinvio dei giochi.

E' dunque

risultato positivo al Covid-19 Kozo Tashima, presidente della Federcalcio nipponica e vicepresidente del Comitato olimpico nazionale. Lo ha annunciato lo stesso comitato in una nota.

Prima della decisione del Cio di andare avanti con le Olimpiadi, secondo un'indagine riportata sui media nazionali, il 70% dei giapponesi pensa che i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non si dovrebbero tenere.

Il sondaggio è stato condotto dopo le dichiarazioni del primo ministro Shinzo Abe di voler proseguire i preparativi per far iniziare i Giochi secondo calendario. L'opinione pubblica è divisa su come il governo sta rispondendo sia all'emergenza coronavirus, sia su

ll'organizzazione dei Giochi. Questa tendenza la si osserva anche nei sondaggi: la percentuale di gradimento del premier Abe è scivolata dal 49.7% al 41.0% nel mese di febbraio. Tuttavia, tra quelli che si sono espressi positivamente sull'amministrazione Abe, il 53.4% ammette di farlo perché oltre ad Abe non esiste una vera e propria alternativa politica. Per quel che riguarda le misure prese dal premier contro il coronavirus, il 48.3% ammette che suddette misure sono state appropriate, mentre il 44.3% le disapprova. In particolare, il 71.8% dei partecipanti al sondaggio si trova d'accordo con la scelta della chiusura anticipata delle scuole del paese prima delle vacanze di primavera, mentre l'83.1% si trova più d'accordo con la chiusura delle frontiere ai voli da Cina e Corea del Sud, mossa che segna un forte colpo al settore del turismo.

L'azzurra Margherita Panzera: priorità è preoccuparsi della salute delle persone

In un'intervista sul 'Corriere della Sera', Margherita Panziera racconta il momento difficile da atleta legato all'emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19. "So che posso prendere una medaglia ed è elettrizzante. Sto lavorando duro per riuscirci. Anche se non è facile, anche se ogni giorno l'emergenza è più stringente e le certezze si affievoliscono". "Il contagio ha stravolto le nostre abitudini – spiega la 24enne nuotatrice delle Fiamme Oro, oro europeo e bronzo mondiale nei 200 dorso. Mi impegno, come tanti altri, da quattro anni per le Olimpiadi. Ma la priorità è preoccuparsi della salute delle persone.