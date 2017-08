Supercoppa italiana Supercoppa italiana, impresa della Lazio di Simone Inzaghi: Juventus al tappeto 3-2 Festa laziale all'Olimpico di Roma con i biancocelesti che, dopo un'altalena di emozioni, piegano i bianconeri campioni di Italia e si aggiudicano il primo trofeo ufficiale della stagione. Lazio in vantaggio con una doppietta di Immobile, raggiunta nel finale dal doppio Dybala e poi ecco la rete decisiva del giovane Murgia per il definitivo 3-2 al 94'

di Claudio Presutti Con un emozionante 3-2 la Lazio riesce nell’impresa di battere la Juventus e vince, per la quarta volta nella sua storia, la Supercoppa italiana.Juventus e Lazio scendono in campo all'Olimpico per la Supercoppa Italiana, il primo trofeo stagionale. Allegri si affida al 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto lo scorso anno (Douglas Costa in panchina), i biancocelesti di Simone Inzaghi replicano con il 3-5-2 e con l'esordio di Lucas Leiva in cabina di regia e Luis Alberto al suo fianco. Buona partenza dei bianconeri, subito pericolosi al 3’: Alex Sandro mette in mezzo rasoterra per Cuadrado, fermato dall’ottima uscita di Strakosha. Con il passare dei minuti, la Lazio inizia a prendere le misure, dopo il forcing iniziale dei campioni d’Italia. Ci provano Lulic e Milinkovic-Savic. Poi al 31’ Immobile si presenta a tu per tu con Buffon che lo mette giù: è rigore. Dal dischetto va lo stesso attaccante campano che spiazza il portierone azzurro per l’1-0 (32’). Subito dopo Lazio ancora pericolosa con una doppia chance, ma Buffon prima dice di no a ad una botta ravvicinata di Basta, poi alza in angolo un forte tiro da fuori di Lucas Leiva (34’).Nella ripresa si riparte senza cambi. E al 54’ arriva il raddoppio dei biancocelesti. Cross di Parolo dalla trequarti per il perfetto stacco di Immobile che di testa supera ancora Buffon e firma la doppietta. Al 56’ Allegri corre ai ripari e inserisce Douglas Costa e De Sciglio per Benatia e Cuadrado. La Juve ci prova, ma si espone alle giocate in velocità dei laziali: Immobile a un passo dal tris al 60’, si salva Buffon. Pjanic ci prova su punizione, a lato (65’). Pressione Juve con Pjanic (para Strakosha al 69’) e con Higuain che non raccoglie un buon lancio di Douglas Costa (71’). Allegri butta dentro anche Bernardeschi (al posto di Mandzukic al 72’. Doppio cambio anche per la Lazio al 74’ con Marusic e Lukaku che subentrano a Lulic e Basta. All’80° ultimo avvicendamento anche tra i capitolini con Murgia che rileva uno stanchissimo Lucas Leiva.Ma all’85° la Juve riesce a riaprire il match: Parolo stende Dybala dal limite, la punizione dello stesso argentino 'fulmina' Strakosha per il 2.1. Nei minuti finali succede di tutto: all’89° l’arbitro Massa fischia il calcio di rigore per un intervento di Marusic su Costa. Dagli 11 metri c’è la doppietta del fuoriclasse argentino che spiazza Strakosha per il 2-2. Quando tutto sembra portare ai supplementari ecco la dirompente discesa sulla fascia sinistra di Lukaku che si beve De Sciglio entra in area e mette un pallone davvero invitante per Alessandro Murgia. Il ragazzo romano, appena 21enne, non si fa pregare e con un piatto destro batte Buffon per la terza volta (94’). E’ il definitivo 3-2 che dà il via alla festa della Lazio e dei suoi tifosi all’Olimpico.