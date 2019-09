Olio di soia "travestito" da olio di oliva: due arresti Scoperta una maxi frode alimentare sull'asse Puglia-Toscana

Olio di semi di soia, 'truccato' con l'aggiunta di clorofilla e betacarotene, e spacciato per olio extravergine di oliva pugliese. I Carabinieri del Nas di Firenze, a conclusione dell'indagine denominata "Croce e Delizia", in collaborazione con i colleghi del Nas di Foggia, dei Comandi provinciali di Firenze e Foggia e personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, hanno scoperto una maxi frode alimentare sull'asse Puglia-Toscana. A Montespertoli (Firenze) e Cerignola (Foggia) sono finite ai domiciliari due persone ritenute responsabili, rispettivamente, dei reati di riciclaggio e ricettazione. Quattordici complessivamente gli indagati, oltre 16 le tonnellate di olio sequestrate: erano destinate a ristoranti, bar, panifici, venditori all'ingrosso di alimenti - in almeno 11 casi compiacenti - del circuito commerciale toscano.