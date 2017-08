Ue convoca riunione speciale Oltre 200mila uova contaminate da Olanda e Belgio messe sul mercato in Francia Il ministro dell'Agricoltura Travert rassicura: rischi per la salute limitati. I prodotti a rischio saranno ritirati in attesa dei risultati delle analisi. Allarme anche in Danimarca dove sono state vendute 20 tonnellate di 'uova a rischio'

Condividi

Ci sarebbe anche l'Italia tra i Paesi coinvolti dallo scandalo delle uova contaminate dall'insetticida Fipronil. Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue secondo cui i paesi dell'Unione toccati dalla vicenda sono 15: Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Svezia, Regno Unito, Austria, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Danimarca e appunto l'Italia. Anche Hong Kong e Svizzera - spiega il Portavoce - sarebbero coinvolti nella vicenda.I ministri dell'Unione Europea devono confrontarsi con urgenza, perché "incolparsi a vicenda non porterà da nessuna parte". Lo ha detto il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, in merito allo scandalo delle uova contaminate. Riferendo di aver già parlato con i ministri tedesco, belga e olandese, ha espresso l'intenzione di convocare una riunione con i paesi coinvolti della vicenda. "Il nostro impegno comune e la nostra priorità è quella di gestire la situazione, raccogliere le informazioni, concentrarsi a migliorare e prevenire le attività criminali", ha aggiunto il commissario.Le uova, provenienti in maggior parte dall'Olanda, contenevano del fipronil, un insetticida il cui uso è vietato, da leggi dell'Unione europea, nella produzione di cibo. Lo scandalo è scoppiato dopo la notizia che le autorità olandesi e belghe potrebbero essere state a conoscenza della contaminazione e ieri due uomini, manager dell'azienda olandese ChickFriend, sono stati arrestati in Olanda nell'ambito delle indagini. L'osservatorio alimentare britannico ha affermato che circa 700mila uova sono state importate da fattorie olandesi, presumibilmente.Oltre 200mila uova contaminate con l'insetticida Fipronil, importate dal Belgio e dai Paesi Bassi, 'sono state immesse sul mercato' in Francia dallo scorso aprile'. Lo ha reso noto il ministro francese dell'Agricoltura, Stephane Travert, che ha comunque assicurato che 'i rischi per la salute umana sono molto limitati'. Parlando alla radio Rmc, Travert ha indicato che 'due centri di imballaggio di uova al Nord del Paese e nel dipartimento della Somme hanno ricevuto uova per il consumo contaminate provenienti dai Paesi Bassi e dal Belgio.Un primo lotto di 196mila uova dal Belgio è stato messo sul mercato tra il 16 aprile e il 2 maggio, quindi queste uova sono state già consumate senza effetti sulla salute' delle persone. L'agenzia nazionale sulla sicurezza alimentare Anses ha confermato, ha proseguito Travert, che 'i rischi per la salute umana sono scarsi in considerazione del livello di fipronil nelle uova contaminate, ma anche considerando le abitudini alimentari dei francesi'.Travert ha rilevato che 'un secondo lotto giunto dai Paesi Bassi con il codice 0NL43651-01 e pari a circa 48mila uova è stato messo in vendita dai supermercati Leader Price tra il 19 e il 28 luglio. Il livello di contaminazione non presenta rischi per i consumatori, che conoscendo comunque il codice possono decidere che cosa fare delle uova'. Da inizio settimana sono state identificate cinque aziende che trasformano uova e hanno ricevuto uova contaminate. Il ministro dell'Agricoltura francese ha affermato che 'tutti i prodotti contenenti uova di allevamento contaminate saranno ritirati dal mercato in attesa dei risultati delle analisi. I prodotti saranno di nuovo immessi sul mercato se l'esito degli esami sarà favorevole'.Allarme anche in Danimarca dove sono state vendute venti tonnellate di uova contaminate. Lo ha reso noto l'Autorità Nazionale per la Sicurezza Alimentare, come riporta la Bbc. Le uova sono state acquistate principalmente da bar, caffetterie e catene di catering, Le uova secondo gli esperti possono provocare danni ai reni, al fegato e alla tiroide se mangiate in gran quantità.