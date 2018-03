L'omicidio di Alessandro Neri Ucciso a Pescara, Cc lavorano su tabulati telefonici.Attesa per autopsia, cellulare spento da lunedì

Mentre si attendono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco, emergono nuove indiscrezioni sulle indagini.Elementi utili all'attività investigativa potrebbero arrivare dai tabulati telefonici del giovane e dalle ultime persone con cui il ragazzo è entrato incontatto. Intanto, si è appreso, il telefono, che ha consentito di individuare la zona e poi di trovare il corpo con l'intervento dei cani molecolari, è stato acceso fino a lunedì sera e poi si è spento. E' stato accertato anche che il ragazzo non usasse un regolare portafoglio e che quindi l'oggetto non è ricercato.I Carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione nell'abitazione di Neri, acquisendo vario materiale, tra cui dei vecchi telefoni. Gli inquirenti hanno anche ascoltato più voltei familiari del ragazzo, che hanno fornito indicazioni utili alle indagini. Proseguono gli accertamenti anche sulla macchina del 29enne, trovata mercoledì mattina nel centro di Pescara,perché al momento, secondo quanto appreso, non è ancora chiaro quando e da chi sia stata parcheggiata lì.In tal senso potrebbe essere utile l'intervento dei Carabinieri del Ris di Roma, che arriveranno a Pescara nelle prossime ore, per eseguire accertamenti sul veicolo. Intanto un ufficiale del Ris esperto di balistica ha preso parte all'autopsia. Dall'esame autoptico i militari dell'Arma si aspettano di sapere, oltre ai tempi della morte, da quale distanza è stato esploso l'unico colpo che, apparentemente,avrebbe ucciso il 20enne. Un colpo al torace, con foro di entrata anteriore. Capire la distanza potrebbe chiarire il tipo di luogo in cui si è consumato il delitto, magari un'automobile o un ambiente piccolo.Le indagini proseguono senza sosta e, al momento, nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti stanno raccogliendo il materiale e le informazioni disponibili per arrivare ad ipotesi più concrete.Il giovane si era allontanato dalla sua abitazione di Spoltore lunedì. Il corpo è stato trovato nel pomeriggio di giovedì nella zona del fosso Vallelunga, alla periferia Sud di Pescara.