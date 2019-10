ITALIA

2019/10/20 10:23

Omicidio a Lamezia Terme Ex agente carcerario ucciso a colpi di pistola nella sua auto Il delitto non sarebbe da collegare ad un movente legato ad ambienti della criminalità organizzata. Sul posto sono in corso i rilievi dei Carabinieri

Condividi Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola a Lamezia Terme. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un agente di polizia penitenziaria in congedo. Il cadavere è stato trovato all'interno dell'auto, dove, con tutta probabilità, è avvenuto l'agguato. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia Sambiase.



Il delitto non sarebbe da collegare ad un movente legato ad ambienti della criminalità organizzata. Sono questi gli elementi che emergono dalle prime indagini condotte dagli uomini dell'Arma, sotto le direttive della Procura della Repubblica lametina guidata da Salvatore Curcio.





