Omicidio Desirèe, Di Maio: più poteri al sindaco di Roma

Condividi

"Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo". E' quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ad 'In Diretta' su Radio 24, affermando che l'intento nel contratto di governo e che Roma una capitale che "non ha uguale in Europa per complessità e grandezza". Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull'ipotesi di una campagna della Lega per la conquista del Campidoglio."Vi siete già fatti un film assurdo". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio ha replicato, intervistato a 24 Mattina su Radio 24, a chi gli a chiesto se, con Matteo Salvini a San Lorenzo, non sia iniziata la campagna elettorale della Lega per il Campidoglio. "Per cortesia parliamo della tragedia di Desirée e del fatto che io conosco la Lega e non credo che stia facendo campagna elettorale su una tragedia del genere".Per quanto riguarda Roma, aggiunge, "credo che debba essere amministrata con i poteri adeguati a un sindaco di una capitale. Ed è per questo che nei prossimi giorni presenteremo un emendamento al decreto legge sicurezza nel quale cominceremo a trasferire maggiori poteri al sindaco di Roma, perché se c'è uno stabile da sgomberare lo deve poter fare subito. E poi quello che è successo a San Lorenzo è una cosa che giustamente fa incazzare i romani". "Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo". E' quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ad 'In Diretta' su Radio 24, affermando che l'intento nel contratto di governo e che Roma una capitale che "non ha uguale in Europa per complessità e grandezza". Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull'ipotesi di una campagna della Lega per la conquista del Campidoglio. "Vi siete già fatti un film assurdo". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio ha replicato, intervistato a 24 Mattina su Radio 24, a chi gli a chiesto se, con Matteo Salvini a San Lorenzo, non sia iniziata la campagna elettorale della Lega per il Campidoglio. "Per cortesia parliamo della tragedia di Desirée e del fatto che io conosco la Lega e non credo che stia facendo campagna elettorale su una tragedia del genere". Per quanto riguarda Roma, aggiunge, "credo che debba essere amministrata con i poteri adeguati a un sindaco di una capitale. Ed è per questo che nei prossimi giorni presenteremo un emendamento al decreto legge sicurezza nel quale cominceremo a trasferire maggiori poteri al sindaco di Roma, perché se c'è uno stabile da sgomberare lo deve poter fare subito. E poi quello che è successo a San Lorenzo è una cosa che giustamente fa incazzare i romani".