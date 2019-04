Milanese Donna uccisa in casa a Sesto S. Giovanni, fermato il figlio per omicidio volontario La donna cinquantenne è stata uccisa con un levatorsoli nel pomeriggio di martedì 23 aprile. Il figlio 21enne è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri a Cinisello Balsamo

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato il marito, rientrando a casa dopo il lavoro, a trovare il corpo senza vita di sua moglie, Lucia Benedetto, all'interno della loro abitazione in un condominio di Via Sicilia, 60 a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.L'uomo, un 54enne italiano, che lavora come barelliere in un ospedale di Milano, ha lanciato subito l'allarme. Erano le 18,37 di martedì 23 aprile. Tornando nell'abitazione familiare, il marito aveva trovato la porta d'ingresso dell'appartamento chiusa normalmente e la casa in ordine.Poco dopo, la tragica scoperta del cadavere della moglie. Il corpo della casalinga 49enne aveva la gola martoriata da vari colpi inferti utilizzando un'arma tagliente, con la gola lacerata da un fendente mortale inferto servendosi di un utensile da cucina: un levatorsoli, gettato a terra e trovato vicino al corpo.Del figlio della coppia, Corrado, un ragazzo di 21 anni non c'era traccia nella casa. I Carabinieri accorsi sul luogo del delitto, assieme al pm di turno Alessandro Pepè, hanno iniziato subito le ricerche del giovane. Il ragazzo, a quanto pare con alcuni disturbi comportamentali e che si era già allontanato da casa nel passato, utilizzando una bicicletta era sparito. Alcuni vicini lo avevano visto uscire dal vialetto che attraversa il giardino alberato antistante il condominio. I genitori, a causa dei disturbi psichici mostrati dal ragazzo, erano molto preoccupati per il figlio.Alla fine nel pomeriggio di oggi mercoledì alle 15,10 è stato trovato dai Carabinieri a Cinisello Balsamo in sella alla sua bicicletta, senza soldi né cellulare. Appena ha visto la pattuglia che lo cercava ha tentato di fuggire ed ha opposto resistenza ma è stato bloccato e condotto in caserma per essere ascoltato. Il ragazzo era in stato confusionale e non è stato possibile interrogarlo. Poco dopo è stato fermato su ordine del pm della Procura di Monza per omicidio volontario.