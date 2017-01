Napoli, omicidio Genny Cesarano: 4 arresti. Il padre: giustizia è fatta Il 17enne, estraneo agli ambienti criminali, fu ucciso a settembre 2015

Quattro persone sono state arrestate per l’omicidio di Gennaro Gennaro Cesarano, il 17enne ucciso il 6 settembre 2015 in Piazza San Vincenzo nel Rione Sanità. Le indagini della Dda e della Squadra Mobile, che si è avvalsa dello Sco, hanno fatto luce su dinamiche e responsabilità individuali dell'omicidio."Finalmente, giustizia e' fatta". Ha pianto per la commozione Antonio Cesarano, il padre di Genny, quando ha saputo che i killer di suo figlio erano stati arrestati.L'omicidio di Gennaro Cesarano, per gli amici "Genny", è tra gli episodi di cronaca nera che maggiormente hanno coinvolto l'opinione pubblica napoletana negli ultimi anni. Il giovane, apparso fin dall'inizio delle indagini distante da ambienti criminali, fu ferito mortalmente da colpi di arma da fuoco poco prima delle ore 5 della mattina del 6 settembre 2015 mentre si trovava in piazza Sanità, nel cuore dell'omonimo rione, in quella che apparve essere una "stesa", raid armato eseguito da gruppi criminali spesso composti da giovanissimi per ribadire il proprio predominio su un territorio. Nei giorni successivi si svolsero fiaccolate nel quartiere caratterizzate da una vasta partecipazione popolare, la stessa partecipazione registrata ai funerali celebrati l'11 settembre 2015 in una basilica di San Vincenzo stracolma di persone e rappresentanti delle istituzioni cittadine.