Torino Uomo ucciso a colpi di pistola in strada a Pinasca. L'assassino è in fuga Carabinieri sul posto per le indagini, all'origine del delitto ci sarebbe un litigio tra vicini di casa. Istituiti posti di blocco

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di 66 anni è stato ucciso a colpi di pistola, a Pinasca, nel Pinerolese (Torino). Il delitto è stato consumato nei dintorni della borgata-frazione Case Sparse Mercateria, in Val Chisone.Il corpo della vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ritrovato poco dopo le 18.15 dai Carabinieri di Pinerolo, che indagano sull'accaduto. L'identità della vittima è in via di accertamento, come pure la modalità e il movente dell'omicidio. A quanto pare all'origine del delitto ci sarebbe un litigio tra vicini di casa.Dalle primi informazioni sembrerebbe che dopo una sparatoria in strada il cadavere di un uomo sia stato trovato per terra nella borgata del piccolo comune nel Pinerolese. I militari sono giunti sul posto richiamati da alcuni abitanti che avevano sentito esplodere colpi di pistola.L'omicida dopo aver sparato si è dato alla fuga. Sono stati istituiti posti di blocco in tutta la zona.