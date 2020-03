La conferenza stampa a Ginevra Oms: Europa ormai epicentro della pandemia di Coronavirus L'Organizzazione mondiale della sanità sul Coronavirus: "Impossibile prevedere il picco della pandemia. Decisivi test aggressivi e separazione sociale"

"L'Europa ora è diventata l'epicentro della pandemia di Covid-19, con più casi e morti del resto del mondo messo insieme, a parte la Cina. Ogni giorno si registrano più casi di quelli riportati dalla Cina al picco della sua epidemia".A dirlo il direttore generale della Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. Questo, ha aggiunto, "può succedere in ogni Paese, ma esperienze precedenti possono dimostrare che misure come il distanziamento sociale e il contenimento può ostacolare le infezioni e salvare vite".È "impossibile" dire quando avverrà il picco della pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato l'Oms nel corso del briefing di oggi."L'esperienza di Cina, Corea del Sud e Singapore e altri Paesi dimostra chiaramente che test aggressivi e tracciatura dei contatti combinati con misure di distanziamento sociale e mobilitazione della comunità possono prevenire il Covid-19 e salvare vite", lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing di oggi. E anche l'esperienza "del Giappone che ha dimostrato che un approccio dell'intero governo guidato dal primo ministro Shinzo Abe stesso, sostenuto da approfondite indagini sui focolai, è un passaggio critico nella riduzione della trasmissione del virus".