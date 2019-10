Nella città di Halle attentato antisemita Assalto a sinagoga di Halle, on line un manifesto che annunciava attacco Lo segnala in un tweet Rita Katz, co-fondatrice del Gruppo di intelligence Site, che monitora la galassia terroristica a livello globale. Due le vittime dell'attacco

L'autore dell'attacco di ieri alla sinagoga di Le Halle, in Germania, aveva pianificato di agire da oltre una settimana: l'ipotesi emerge da una sorta di manifesto stilato dallo stesso Stephan Balliet e diffuso in rete su siti e canali di estrema destra. Lo segnala in un tweet Rita Katz, co-fondatrice del Gruppo di intelligence Site, che monitora la galassia terroristica a livello globale. "Il documento pdf, che sembra essere il manifesto dell'attaccante di #Halle, Stephan Balliet, è online e mostra e immagini delle armi e delle munizioni che ha usato, con riferimento al suo live streaming. Viene dichiarato l'obiettivo di uccidere il maggior numero possibile di anti-bianchi, meglio se ebrei", scrive Katz sul suo account Twitter. Il documento, che sarebbe stato pubblicato il primo di ottobre, contiene elementi sulla preparazione dell'attacco messo a segno ieri.Secondo The Independent, nel documento il 27enne Balliet sostiene di avere inizialmente pianificato un attacco ad una moschea o ad un centro culturale dove avrebbe potuto trovare degli "anti-fa", antinazisti.L'attentatore di Halle è un tedesco di 27 anni, Stephan Balliet., cittadino della Sassonia-Anhalt. Lo scrive lo Spiegel, affermando che gli inquirenti sono in possesso di un video realizzato dal killer, che evidentemente ha utilizzato una telecamera montata sull'elmetto. Le immagini, afferma il settimanale, mostrano come Stephan spari ad una donna, una passante, vicino al cimitero ebraico di Halle e poi anche l'uccisione di un uomo nella tavola calda Kebab non lontano dalla sinagoga. Dal video emergono chiare indicazione sulla matrice antisemita e di estrema destra dell'attentato: il killer urla varie volte "ebrei". Sempre stando alle informazioni dello Spiegel, l'uomo non era precedentemente noto alla polizia. In un primo momento la polizia aveva parlato di "diversi attentatori".Quando è stato arrestato, l'uomo "aveva una ferita di arma da fuoco al collo" e quindi "le autorità di sicurezza presumono un tentativo di suicidio": lo scrive il sito del quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) citando proprie fonti. Il giovane nella fuga ha cercato di rubare un'auto e "nel farlo ha ferito due persone", scrive ancora la Faz spiegando la causa dei due ricoveri in ospedale.