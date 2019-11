#KeepTruthAlive Onu: 881 giornalisti uccisi in 10 anni, nel 90% dei casi i delitti restano impuniti Il 2 novembre è la Giornata mondiale dell'Unesco per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti

Negli ultimi 10 anni, almeno 881 giornalisti sono stati uccisi nel mondo per aver raccontato la verità, mentre 44 sono morti sinora nel solo 2019. In nove casi su 10, gli omicidi restano impuniti. I dati sono diffusi dall'Unesco nella Giornata mondiale per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti.La direttrice generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, Audrey Azoulay, definisce questi dati "preoccupanti". Quest'anno il 2 novembre si concentra sui giornalisti locali, sottolinea, attraverso la campagna #KeepTruthAlive per sfidare la percezione che gli omicidi avvengano solo lontano dagli occhi del pubblico, colpendo principalmente i corrispondenti di guerra stranieri.E in una nota Azoulay scrive: "Accende i riflettori sui giornalisti locali che lavorano sulla corruzione e sulla politica in situazioni non conflittuali, che hanno rappresentato il 93% delle morti dei giornalisti negli ultimi 10 anni. L'Unesco chiama a rispondere tutti coloro che mettono a rischio i giornalisti, che li uccidono e che non fanno nulla per fermare questa violenza. La fine della vita di un giornalista non dovrebbe mai essere la fine della ricerca della verità".