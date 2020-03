L'allarme Coronavirus, Onu: a rischio 25 milioni di posti di lavoro nel mondo I lavoratori potrebbero perdere fino a 3.400 miliardi di dollari

Circa 25 milioni di posti di lavoro potrebbero andare perduti nel mondo a causa della pandemia da coronavirus. E' l'allarme lanciato dall'Ilo, l'agenzia Onu sul lavoro."La crisi economica creata dalla pandemia da Covid-19 potrebbe far aumentare il numero di disoccupati nel mondo di 25 milioni", rivela uno studio dell'Ilo pubblicato oggi. Secondo l'Agenzia dell'Onu, tuttavia, una risposta coordinata della comunità internazionale potrebbe "ridurre in modo significativo" quel dato.A causa della pandemia di coronavirus, dice sempre o studio, i lavoratori di tutto il mondo potrebbero perdere fino a 3.400 miliardi di dollari.La pandemia da Covid-19, avverte l'Agenzia delle Nazioni Unite, creerà milioni di disoccupati e questo significa "grandi perdite per i lavoratori". In particolare, avverte l'Ilo, tra gli 860 e i 3.400 miliardi di dollari entro la fine del 2020.