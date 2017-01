New York Onu, insediato Guterres: nel 2017 la pace prima di tutto L'ex premier portoghese prende il posto del sudcoreano Ban Ki-moon come segretario generale delle Nazioni Unite

Antonio Guterres (AP)

Condividi

On this New Year’s Day, I ask all of you to join me in making one shared resolution:



Let us make 2017 a year for peace. pic.twitter.com/UAnGtlfsaf — António Guterres (@antonioguterres) 1 gennaio 2017

"Decidiamo di mettere la pace davanti a tutto" in questo 2017. È l'auspicio del nuovo segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che si è insediato oggi."Come possiamo aiutare milioni di persone intrappolate in conflitti e guerre di cui non si vede la fine?", ha chiesto il 67enne ex premier portoghese."Le civiltà sono colpite da una forza mortale. Donne, bambini e uomini morti e feriti, espulsi dai loro luoghi. Nessuno vince con queste guerre, tutti perdono. Facciamo in modo che il 2017 sia un anno in cui tutti, cittadini, governi, leader, si sforzino per superare le nostre differenze. La pace deve essere la nostra meta e la nostra guida. Tutto quello per cui ci sforziamo come famiglia umana, dignità e speranza, progresso e prosperità, dipende dalla pace, ma la pace dipende da noi", ha aggiunto.Il primo tweet da segretario dell'Onu, con un video-messaggio: