2018/05/22 14:41

Cosenza, operai su tetto, protesta finita dopo garanzia contratto Il comissario prefettizio ha garantito loro la possibilità di un contratto per tre mesi. I tre, che fanno parte di un gruppo di 12 operai, erano stati licenziati un anno e mezzo fa in seguito alla scadenza dell'appalto della ditta che lavorava per conto dell'ente comunale

Cosenza. Operai sul tetto di un palazzo: "Risposte su futuro o ci buttiamo" Condividi Sono scesi dal tetto della sede della Polizia municipale, nel centro storico di Rossano, i tre operai del servizio "Verde pubblico" che minacciavano di buttarsi se non avessero avuto risposte sul futuro occupazionale. I tre, con i quali ha mediato anche il commissario della polizia di Stato Giuseppe Massaro, sono stati convinti a fermare la protesta dal commissario prefettizio del comune di Corigliano-Rossano Domenico Bagnato.



