La ricostruzione e il contagio Genova, positivo a coronavirus operaio addetto alla costruzione del ponte. Altri 49 in quarantena Un uomo di Reggio Emilia al lavoro al cantiere è risultato positivo al coronavirus. Avviate misure straordinarie di sanificazione

Dopo il primo caso di Covid-19 al cantiere del nuovo ponte di Genova i lavori hanno già subito un contraccolpo.L'operaio, un uomo di Reggio Emilia, è dipendente di una delle aziende principali in azione sul viadotto. L'uomo è isolato e in cura in albergo, i 49 colleghi sono stati rintracciati e messi in quarantena per due settimane. Intanto un secondo operaio, dipendente di una ditta di tinteggiature, ha la febbre: per lui sono scattati ulteriori controlli.Per discutere della questione si è tenuta una videoconferenza tra i costruttori e i sindacati, se ne svolgerà un'altra tra sindacati confederali, di categoria e struttura commissariale.Il consorzio PerGenova, in accordo con i protocolli sanitari applicati dalla Asl, ha dato avvio a una sanificazione ancora più approfondita rispetto a quella che veniva effettuata già nei giorni scorsi e che interessa gli spazi comuni come docce, mense, spogliatoi e mezzi di lavoro. In queste ore gran parte delle lavorazioni sono sospese, anche a causa delle forti raffiche di vento."Ci auguriamo che per il mese di giugno il ponte per Genova sia pronto, avevamo detto prima dell'estate, prima del 21 giugno, può darsi che qualche ora in più serva visti i guai di questi giorni", ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'Mi manda Rai Tre'."Con il sindaco di Genova Marco Bucci abbiamo detto che noi vorremmo tenere aperti tutti i cantieri importanti in Liguria, come quello per lo scolmatore del torrente Bisagno e per il dissesto idrogeologico. - continua - Penso che debbano andare avanti, non sono disposto a barattare vite che salvo oggi con vite che metto a rischio domani".