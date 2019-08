Esplosione in quota Trentino. Esplode ordigno bellico sulla cima Presena, feriti due alpinisti spagnoli I due scalatori di 21 anni sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

di Tiziana Di Giovannandrea Due alpinisti spagnoli di 21 anni sono rimasti coinvolti nell'esplosione di un residuato bellico risalente con ogni probabilità alla Grande Guerra a cima Presena, del Gruppo della Presanella .L'incidente è avvenuto nella parte alta del ghiacciaio a pochi minuti di distanza della cabinovia Presena 3000 verso il Passo di Lago Scuro.Da una prima ricostruzione sembra che i giovani spagnoli stessero scendendo una via semi-alpinistica verso Mandrone e la Val Rendena. Una volta terminata la discesa in cordata sono entrati all'interno di una cavità. Nella grotta i due scalatori hanno trovato alcuni residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, in particolare traccianti di munizioni, e li hanno presi in mano. A quel punto è avvenuta l'esplosione. Un'alpinista ha riportato diverse ustioni alle mani. L'altro è stato investito da alcune schegge.La deflagrazione è stata avvertita da diversi escursionisti che si trovavano in zona e che hanno lanciato l'allarme chiamando il Numero Unico per le Emergenze 112. Il fatto è avvenuto verso le 15,00.Il ghiacciaio è ad un'altitudine compresa tra i 2.700 ed i 3.000 metri ed a circa 4 chilometri a Sud del Passo del Tonale. Il coordinatore dell'Area Operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero del 118 che ha trasportato in quota il Tecnico di Elisoccorso e la squadra medica e, in seguito, altri operatori del Soccorso Alpino delle Stazioni di Vermiglio e Pejo a supporto delle operazioni di recupero. I due ragazzi sono stati quindi raggiunti in quota e dopo le prime cure mediche, sono stati stabilizzati, immobilizzati e messi in barella. Dopo di che sono stati trasportati a spalla con la barella portantina fino all'impianto di risalita poiché il meteo avverso non consentiva all'elicottero di portarsi in quota. In zona c'era una fitta nebbia.Una volta a valle gli alpinisti sono stati consegnati all'ambulanza che li ha portati fino a Passo Tonale e da qui, con l'elicottero, all'ospedale Santa Chiara di Trento.I due scalatori non sarebbero in pericolo di vita, anche se hanno riportato diverse ustioni. Intervenuti anche i Carabinieri che hanno delimitato la zona, fatto i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco.