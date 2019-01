Mercati Borse europee in ordine sparso. Tensione sui titoli di Stato

di Marzio Quaglino Borse europee a due velocità. Da un lato Milano che sale dello 0,27%, dall’altro Londra, Francoforte e Parigi che cedono poco più di mezzo punto percentuale. L’entusiasmo di venerdì sembra essere già esaurito e si attendono risultati concreti dai colloqui a Pechino tra Cina e Stati Uniti sulla guerra dei dazi. Sul listino di Piazza Affari spicca il +3,04% della Juventus, recentemente inserita nel gruppo dei titoli maggiori e bene anche alcuni dei principali titoli bancari come Unicredit e Intesa San paolo che stanno mettendo a segno progressi attorno al punto e mezzo percentuale. Tornano le tensioni sui nostri titoli di Stato. Lo spread con i Bund tedeschi è tornato sopra i 270 punti base, ma soprattutto il rendimento del Btp decennale dopo 3 settimane si riaffaccia al 2,91%, non lontano dalla soglia del 3%. Una soglia non solo psicologica, visto che nel terzo trimestre del 2017 la spesa per interessi è salita di 1,7 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2017. Sul mercato valutario l’euro si rafforza sul dollaro con un cambio tornato a quota 1,1437.