Orso acrobata fa divertire un villaggio russo

Nel villaggio di Ceremsciany, nell’Estremo Oriente russo, un orso selvaggio fa visite frequenti in pieno giorno nel paese, facendo acrobazie su un albero all’interno di un cortile. Il plantigrado non ha per niente paura degli uomini e mostra un carattere amichevole. Gli abitanti locali si sono abituati e lo chiamano Michele. I residenti hanno commentato sui social network: prima qui giravano solo cani randagi, e adesso in giro ci sono orsi randagi.