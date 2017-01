La polemica Pazienti stesi a terra in ospedale? Cantone: "I medici di Nola vanno premiati, non sanzionati" La situazione al pronto soccorso è tornata alla normalità. Ma i dottori lamentano che ogni giorno si trovano in prima linea a fronteggiare situazioni difficili e chiedono presto "una riorganizzazione dell'intera rete" come annunciato dal ministro Lorenzin. Farone: faremo chiarezza. E precisa: il governo non ha diminuito i fondi per la sanità

Condividi

"I medici dell'ospedale di Nola che hanno fatto stendere a terra sulle coperte le persone per soccorrerle, hanno fatto bene e vanno premiati, non sanzionati. Hanno comunque offerto un servizio nell'ambito di una carenza strutturale oggettiva. Che dovevano fare quei medici? Dovevano mandare a casa quei pazienti? No. Hanno fatto benissimo a fare quello che hanno fatto". Lo dice Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità anticorruzione, a Napoli, nel corso di un convegno sul fenomeno della corruzione nella sanità. "Teniamoci stretto il nostro sistema sanitario che ha punte di eccellenze molto alte - aggiunge - sistema che non può essere messo in discussione da alcune scene mandate in onda".La situazione al pronto soccorso dell'ospedale di Nola intanto è "sotto controllo", dopo il boom di accessi verificatisi lo scorso fine settimana, che ha costretto i medici a far distendere a terra due utenti per la mancanza di barelle libere. Per scongiurare altri episodi simili, i dirigenti del nosocomio stanno effettuando riunioni su riunioni per organizzare al meglio l'accoglienza in caso di altri iper-afflussi nel reparto d'urgenza, soprattutto nei giorni di maggior emergenza."Siamo sempre in trincea - hanno commentato alcuni medici - la situazione non cambia: gli accessi sono tanti, i posti letto pochi. Eroi o meno, siamo sempre qui, e speriamo che le cose cambino in fretta, perché una riorganizzazione dell'intera rete, annunciata dal ministro Lorenzin, è necessaria al Santa Maria della Pietà, come in tutta la Regione. Noi, invece, auspichiamo la revoca delle sospensioni dei tre colleghi messi alla porta, che però avevano segnalato le difficoltà che si vivono a Nola da tempo. Non possono essere loro i capri espiatori di quanto avviene in tutta la provincia". A fine mese nella struttura sarà inaugurato il nuovo reparto di rianimazione, che porterà nuovi posti letto nel nosocomio, e prima ancora dovrebbe essere ampliato l'orario di emodinamica, che sarà ad orario continuo a fronte delle sei ore in vigore finora.Sono stati impiegati dell'ospedale di Nola a scoprire il passaggio di ignoti negli uffici della direzione sanitaria, spazi dove si trova anche la stanza del direttore sanitario Andreo De Stefano, sospeso (insieme ad altri due dirigenti medici) dopo il caso dei malati curati a terra venuto alla luce domenica scorsa. Gli ignoti potrebbero essere entrati dalle finestre, trovate aperte. Da quanto è dato sapere, chi è entrato nelle stanze ha frugato tra effetti personali e documenti amministrativi. I carabinieri, che indagano, hanno infatti trovato un gran disordine, alcuni cassetti e armadietti (in uso personale di alcuni medici e infermieri) aperti. Al momento non sembra sia stato portato via nulla di significativo. In quelle stanze non vengono conservate le cartelle cliniche dei pazienti.Tornando sul caso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola "il ministero intende chiarirne tutti gli aspetti". Così il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, rispondendo al Question Time in commissione Affari sociali della Camera, a un'interrogazione sulla vicenda che ha coinvolto l'ospedale campano dove tra il 7 e l'8 gennaio, alcuni pazienti sono stati curati a terra. "Voglio però precisare che il governo - ha aggiunto il sottosegretario - non ha diminuito i fondi per la sanità, che sono invece sensibilmente aumentati: nel 2017 il livello di finanziamento è più elevato rispetto al 2016 di circa 2 miliardi, nel 2016 il finanziamento è stato superiore di 1,3 miliardi rispetto al 2015 e per il 2018 è stato determinato un ulteriore incremento di circa 2 miliardi".