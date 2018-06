Dopo il vertice di Bruxelles Migranti, Osservatore Romano: Ue incapace di accordi vincolanti La testata critica apertamente l'accordo raggiunto sui migranti, definendolo ' vago e poco stringente'. Per il quotidiano il principale interesse dell'Ue è quello di garantirsi un futuro a breve scadenza, senza alcun obiettivo strategico

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea L'Osservatore Romano in un duro editoriale a firma di Giuseppe Fiorentino, vice direttore della testata, critica l'accordo sui migranti sottoscritto in ambito Ue. "Cosa è rimasto dell'Unione Europea all'indomani del vertice dei capi di stato e di governo svoltosi a Bruxelles?"Dall'articolo si intuisce un'evidente irritazione della Santa Sede. "La cronica incapacità dei Paesi membri dell'Ue di sottoscrivere un accordo vincolante risponde - si legge nell'articolo - ad esigenze individuali e lascia comprendere come l'unione politica rischi di essere ormai solo un miraggio".L'editoriale evidenzia come "mentre a Bruxelles i leader europei dibattevano tra minacce e veti incrociati per giungere praticamente al nulla, al largo delle coste libiche si è consumata l'ennesima tragedia costata la vita ad oltre cento migranti, con le Ong che affermano di non potere intervenire a causa della recente stretta alle loro attività di ricerca e salvataggio".Secondo il quotidiano del Vaticano, "le immagini strazianti dei piccolissimi bambini annegati, che come già accaduto in passato, stanno facendo il giro del mondo, non faranno cambiare atteggiamento a un'Unione il cui "".L'Osservatore critica apertamente l'accordo raggiunto, definendolo "talmente vago e poco stringente che ognuno può leggere a proprio favore, consentendo a tutti di cantare vittoria".Una critica dura va anche al "" che ha espresso soddisfazione "di fronte all'affermazione, in verità abbastanza ovvia, che chi approda in Italia arriva in Europa". "Se l'Italia esulta per il riferimento ai centri di accoglienza che, sempre su base volontaria, dovrebbero essere istituiti in territorio europeo, il, - continua l'articolo - appena concluso il vertice, ribadisce che la Francia non ospiterà queste strutture, sottolineando come, in base alle leggi internazionali, i migranti salvati in mare debbano essere condotti nel paese più vicino".L'Osservatore infine se la prende anche con "i paesi del(Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) che hanno ottenuto la cancellazione dei ricollocamenti obbligatori", dei quali scrive che "con Merkel sono gli unici ad avere guadagnato qualcosa di concreto". "Alla fine - conclude - a piangere sono rimasti solo i migranti".