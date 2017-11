Ostia, si va al ballottaggio tra Fdi e M5s. Ma vince l'astensione Ha votato un elettore su tre. Boom di Casa Pound che è arrivata al 9,12 per cento

E' ballottaggio tra M5s e centrodestra a Ostia, per la sfida alla presidenza del X Municipio della Capitale. La candidata grillina Giuliana Di Pillo, quando sono pervenuti i voti da 166 sezioni su 183, si è fermata al 30,32% non riuscendo a spuntare l'elezione al primo turno. A contenderle la poltrona da minisindaco ci sarà Monica Picca, sostenuta dal centrodestra unito, che ha spuntato il 26,66%. Terzo Athos De Luca (Pd), con il 13,69%, seguito da Luca Marsella, il candidato di Casapound, che raggiunge un risultato record: 9,12%.Il prete don Franco De Donno, candidato di Laboratorio Civico X sostenuto (senza simboli) da parte della Sinistra, arriva all'8,42%, mentre il civico Andrea Bozzi prende il 5,51%, Eugenio Bellomo (Sinistra unita per Bellomo presidente) si ferma al 3,66%, Giovanni Fiori del Popolo della Famiglia prende l'1,33% e Marco Lombardi (Lista civica Noi del X Municipio) l'1,30%.Affluenza ai minimi: alle 23 aveva votato solo il 36,15 degli aventi diritto, praticamente un elettore su tre.