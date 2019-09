"Con indagine ho perso famiglia e lavoro ma guardo avanti" P4. Assolto in appello ex deputato Pdl Alfonso Papa L'indagine era nata nel 2010 e culminata nell'estate del 2011 nell'arresto di Papa e del faccendiere Luigi Bisignani che poi aveva patteggiato

La seconda sezione penale della Corte d'appello di Napoli ha oggi mandato assolto l'ex parlamentare del Pdl Alfonso Papa dalle accuse realtive alla vicenda giudiziaria salita alle cronache con il nome di ''Loggia P4''. Alfonso Papa, primo parlamentare per il quale la Camera aveva autorizzato la custodia cautelare in carcere, ex magistrato, era stato condannato in primo grado dalla prima sezione penale del Tribunale di Napoli a 4 anni e sei mesi di reclusione per alcuni dei reati contestati e assolto per altri. Con la sentenza emessa in data odierna, la Corte di Appello di Napoli ha mandato assolto Papa da tutti i reati. L'indagine era nata nel 2010 e culminata nell'estate del 2011 nell'arresto di Papa e del faccendiere Luigi Bisignani che poi aveva patteggiato."Ho perso una famiglia, ho perso un lavoro ma in questa fase guardo avanti. È stata un'esperienza che mi ha fatto capire tante cose che adesso entrano nel mio bagaglio esistenziale e che credo mi rendano pronto a vivere una fase nuova della mia vita, guardando anche con occhi diversi magari determinate realtà e determinate situazioni". Ed ha proseguito: "Grande gioia, una grande soddisfazione e anche la conferma che esiste un sistema giudiziario in grado di accertare la verità. Sono estremamente grato ai miei avvocati, Carlo di Casola e Giuseppe D'Alise, che mi sono stati accanto in questi lunghissimi anni. Cominciati nel 2010 con questa indagine denominata P4 e poi proseguiti con la vicenda cautelare, i processi, la condanna in primo grado e finalmente oggi quest'assoluzione".''La P4 dunque non è mai esistita....''. È il primo commento all'assoluzione di Alfonso Papa dello scrittore Luigi Bisignani, rilasciato all'Adnkronos. Bisignani, che per uscire dal processo aveva patteggiato, spiega: ''Ho patteggiato per gravi motivi familiari e lo rifarei mille volte nonostante l'enormità di alcune accuse tra le quali lo spionaggio via internet per me che a tutt'oggi sono un analfabeta informatico. Mi dispiace che mia madre non ci sia più. A quasi novant'anni aveva subito una perquisizione corporale alla ricerca di floppy disk. Ovviamente come mi consente la legge, chiederò la revisione che arriverà mi dicono fra molti anni. La giustizia, come mi ha sempre insegnato il Presidente Andreotti, va sempre e comunque accettata''.