Il caso ​Poniz: l'Anm non è a rischio scioglimento

Luca Poniz

"L'Anm non è mai stata e non è a rischio di scioglimento. Ci sono riusciti soltanto i fascisti tanti anni fa. Sabato abbiamo soltanto detto che l'esperienza delle Giunta è da ritenersi conclusa, ma noi siamo qui per tutelare i magistrati e a questo compito non verremo mai meno".Lo ha sottolineato il presidente dimissionario dell'Anm, Luca Poniz, intervenendo al Comitato direttivo centrale ripreso in serata."C'è la volontà di colpire l'intera magistratura, la giurisdizione, l'associazionismo così come lo conosciamo e che nessuno sconfiggerà mai - ha aggiunto Poniz - Dobbiamo opporci alla possibilità che conversazioni frammentarie, dialoghi parziali e frasi maliziosamente estrapolate da alcuni giornali possano restituire l'idea che tutta la magistratura sia questa e lo dobbiamo innanzitutto ai tanti magistrati che non sono in quelle chat e ogni giorno svolgono il proprio lavoro. Parlare di scioglimento della magistratura è da fascisti, a chi lo dice rispondiamo 'vergogna'".L'accordo politico per rifondare la giunta dell'Anm, almeno per il momento, non è stato trovato. E dunque come prevede lo Statuto l'esecutivo guidato da Luca Poniz - che sabato si è dimesso assieme a tutto i componenti di Area, mossa a cui ha fatto seguito l'uscita dei rappresentanti di Unicost, a partire dal segretario Giuliano Caputo - resterà incarica per l'ordinaria amministrazione sino alle elezioni. "Le condizioni per la prosecuzione di una giunta politica non sono più sussistenti" ha detto Area. La discussione continua, ma sembra non ci siano spiragli.