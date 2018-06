Campania Recapitato pacco bomba a collaboratore del sindaco Montecorvino Rovella: è grave Sul caso indagano i Carabinieri. Non si esclude alcuna pista

Stava aprendo il pacco che gli era stato recapitato davanti alla sua abitazione, quando è esploso: così Giampiero Delli Bovi, 29 anni, avvocato e collaboratore stretto del nuovo sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, nel Salernitano, è rimasto gravemente ferito e potrebbe perdere l'uso di entrambe le mani.L'uomo è stato trasportato con urgenza all'ospedale San Leonardo di Salerno. Dalle prime indiscrezioni il civilista non ha attinenze con la politica. Il neo sindaco - con cui D'Onofrio - collabora, si è presentato alle utime elezioni con il movimento "Insieme per cambiare" ottenendo 4.124 voti (56,48%), Sul caso stanno indagando i Carabinieri: il ferito non ha saputo fornire indicazioni utili su movente e responsabilità dell'accaduto. Non si esclude alcuna pista.