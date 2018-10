Il provvedimento Pace fiscale: iniziale calo di gettito dalla rottamazione-ter, poi incassi salgono L'impatto sulla riscossione della rottamazione-ter nel primo anno è pari a zero poi gli incassi salgono. I dati sono contenuti nella relazione tecnica al Decreto Fiscale

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Dalla relazione tecnica alla bozza di Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio emerge che l'incasso della rottamazione-ter, uno dei due provvedimenti relativi alla pace fiscale che il Governo vuole attuare, sarà azzerato nel 2019 dal calo di gettito che provocherà nella riscossione ordinaria e sul ricalcolo delle rate della rottamazione bis.Nella relazione tecnica della bozza del Decreto Fiscale viene stimato in particolare che a fronte dei 2,2 miliardi di incassi del primo anno - su 11,1 miliardi da spalmare in 5 anni - ci sarà un calo di 2,16 miliardi di riscossione ordinaria e una riduzione di 130 milioni della rottamazione bis.A partire dal 2020 il gettito aumenterà progressivamente, quindi la rottamazione-ter non porterà frutti alle casse dello Stato nel 2019 ma bisognerà attendere l'anno successivo per cominciare a vedere gli incassi lievitare e solo nel 2022 diverranno massici e tutte le voci diventeranno positive.A conti fatti, con la riduzione della riscossione ordinaria ci sarà una flessione del gettito, nel 2019, di 90 milioni poi via via il saldo tra incassi dipendenti dalla rottamazione-ter e minori entrate sarà positivo per 10 miliardi, poco meno degli 11,1 miliardi stimati per la sola rottamazione-ter di cartelle esattoriali.Naturalmente si tratta di cifre provvisorie, nel senso che si sta parlando di una bozza passibile di modifiche e che deve passare al vaglio del Parlamento.Bisogna, poi, anche vedere quanti saranno i contribuenti che aderiranno alla nuova rottamazione-ter pensata e voluta dall'Esecutivo, assieme alla definizione agevolata delle liti tributarie, per favorire ed attuare la 'pace fiscale' con l'Erario. Le variabili da considerare sono molteplici. Sta di fatto che i provvedimenti legati alla pace fiscale sono un mezzo per il nuovo Esecutivo di rinverdire, rilanciare e spronare l'economia.La relazione tecnica dedica alla 'flessione della riscossione ordinaria' un capitolo all'interno dei calcoli provvisori effettuati relativi alla rottamazione-ter.