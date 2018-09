Padova Donna trovata morta in casa: ipotesi rapina violenta A dare l'allarme il dirigente della scuola dove la donna lavorava come bidella

E' quella di una rapina finita con un omicidio l'ipotesi principale su cui stanno lavorando gli investigatori sulla morte di Donatella Campagnaro, 53 anni, il cui cadavere è stato trovato a terra, accanto a tracce di sangue, nella sua abitazione di Campodarsego (Padova).A trovare il corpo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo, reparto operativo e compagnia di Cittadella, intervenuti su segnalazione del dirigente della scuola elementare della frazione di Fiumicello, in cui la donna lavorava come bidella e dove stamani non si era presentata.Il dirigente si recato intorno alle ore 14.00 all'abitazione, raggiunto poco dopo da una delle sorelle della donna, quindi non avendo avuto risposte alle chiamate ha avvertito i militari, che hanno scavalcato la recinzione e sono entrati in casa, trovando Campagnaro riversa a terra. Sul posto si è recato anche il pm di turno.