Veneto Padova, trovati due cadaveri in una villetta. Si ipotizza un caso di omicidio-suicidio Tragedia familiare, fratello e sorella morti

di Tiziana Di Giovannandrea Due cadaveri sono stati trovati in una villetta a Padova. I due corpi appartengono a Pier Matteo R., il fratello di 49 anni ed a Donatella R., la sorella di 52 anni e sono stati trovati nell'abitazione di via Lucindo Faggin nel quartiere Arcella Santissima Trinità, in zona residenziale, nella periferia Nord della città.Sul posto la polizia è subito intervenuta, verso le 16,00, con un notevole spiegamento di forze. La 'scientifica' ed il medico legale sono ancora al lavoro per ricostruire l'accaduto e capire la dinamica del fatto.Secondo una prima ipotesi degli investigatori si tratterebbe di un caso di omicidio- suicidio dovuto a tragiche vicende familiari.La madre di Pier Matteo e Donatella R. è morta pochi mesi fa. L'omicidio-suicidio sarebbe maturato nell'ambito di una situazione familiare difficile aggravata dalla morte per malattia dellamadre dei due congiunti. Sorella e fratello vivevano assieme nella villetta scena del drammatico epilogo.E' sempre più sicuro che si tratti di morte violenta vista la presenza di un coltello insanguinato a terra e le numerose tracce ematiche sparse per la casa.