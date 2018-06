Russia 2018 ​Pagelle Mondiali: Belgio e Croazia al top, la sorpresa è la Svezia Da domani scattano gli ottavi con Francia-Argentina

Belgio e Croazia da applausi, Uruguay, Inghilterra e Svezia sorprendenti, Francia, Brasile e Spagna sornione e pronte a farsi strada. L'analisi della fase a gironi del mondiale mostra una griglia di favorite in parte inedite, con la deludente Argentina che arriva agli ottavi col fiatone. Ma con l'eliminazione diretta può cambiare tutto. Per ora a punteggio pieno ci sono solo Belgio, Croazia e Uruguay (l'unica con la porta inviolata). La sfida del gol è tra Kane, Ronaldo e Lukaku mentre a Messi l'Argentina chiede il riscatto.(domani, ore 16 a Kazan)FRANCIA: voto 6.5 (7 punti, differenza-reti 3-1) Talenti a grappoli, un cammino vincente ma poco convincente. Schermata da Kante, protetta da Umtiti e Varane, in attesa di Pogba, conta su Griezmann e Mbappè. Un mix capace di tutto.ARGENTINA: voto 5 (4 punti, differenza-reti 3-5) Qualificazione in extremis di una gruppo in crisi. Umiliata dalla Croazia, col ct Sampaoli commissariato dai senatori, corre poco e non sfrutta le sue potenzialità. Messi può ancora riequilibrare la corsa. Non è nuova a resurrezioni mondiali.(domani, ore 20 a Sochi)URUGUAY: voto 7 (9 punti, differenza-reti 5-0) A punteggio pieno, in un girone facile. Difesa di ferro con Godin-Gimenez, equilibrata a centrocampo, devastante davanti con Suarez e Cavani. Tabarez si gode il suo team quadrato ed esperto.PORTOGALLO: voto 6 (5 punti, differenza-reti 5-4) Meno competitiva degli Europei vinti, tira fuori l'anima con la Spagna, poi galleggia e rischia di uscire con l'Iran. Ronaldo (4 gol e un rigore sbagliato) maschera molti difetti.(2 luglio, ore 16 a Samara)BRASILE: voto 6.5 (7 punti, differenza-reti 5-1) Inizio macchinoso, vittoria stentata col Costarica, in crescita con la Serbia. Tite conta su una difesa di ferro, un Coutinho trascinatore, un Neymar (pianti e sceneggiate a parte) in evoluzione. Pesano gli infortuni di Douglas Costa e Marcelo.MESSICO: voto 6.5 (6 punti, d-r 3-4) Il crollo con la Svezia non cancella la super vittoria con la Germania e quella con la Corea. Lozano, Vela, Layun e Hernandez guidano un team agguerrito, ma col Brasile sarà dura.(2 luglio, ore 20 a Rostov)BELGIO: voto 8 (9 punti, differenza-reti 9-2) Una macchina perfetta, una generazione di talenti maturi. Vince e dà spettacolo coi gol di Lukaku, le prodezze di Hazard e Mertens, lo spessore di De Bruyne, una panchina da urlo con Kompany, Fellaini e Dembelè (e Nainggolan a casa). Ora o mai più.GIAPPONE: voto 6 (4 punti, differenza-reti 4-4) Il talento di Honda, la fluidità di Kagasha e Osako, l'eredità del lavoro di Zaccheroni valgono gli inaspettati ottavi. Grazie al fair play cancella il Senegal. Ma col Belgio ci vuole un miracolo.(1 luglio, ore 16 a Mosca)SPAGNA: voto 6.5 (5 punti, differenza-reti 6-5) Super prestazione col Portogallo neutralizzata dal tris di Ronaldo, poi due gare in sordina. Galleggia la Roja (dopo lo choc del cambio di allenatore). Ultima passerella di Iniesta. Se Diego Costa continuerà a segnare può arrivare in fondo.RUSSIA: voto 6 (6 punti, differenza-reti 8-4) Un buon approccio a suon di gol con Arabia ed Egitto con la classe di Golovin e i gol di Cheryshev. Poi dura lezione dall'Uruguay.(1 luglio, ore 20 a Nizhny Novgorod)CROAZIA: voto 8 (9 punti, differenza-reti 7-1) Tre vittorie con la lezione all'Argentina la collocano fra le favorite. Modric-Rakitic spopolano a centrocampo, Perisic e Mandzukic trascinatori. Squadra eclettica, forte e motivata.DANIMARCA: voto 5.5 (4 punti, differenza-reti 2-1) Il pari con la Francia dal sapore di biscotto qualifica una squadra modesta. Andamento lento, Eriksen non viene molto aiutato.(3 luglio, ore 16 a San Pietroburgo)SVEZIA: voto 7 (6 punti, differenza-reti 5-2) Senza Ibra, dopo aver lasciato a casa Olanda e Italia, decolla con la saldezza di Granqvist, gli spunti di Forsberg e Claessen. Si piega solo al 95' coi tedeschi, poi strapazza il Messico. Che sorpresa!SVIZZERA: voto 6.5 (5 punti, differenza-reti 5-4) Tosta ed esperta, imbriglia il Brasile, batte la Serbia nella personale 'vendetta' di Xhaka e Shaqiri. Un osso duro per tutti.(3 luglio, ore 20 a Mosca)COLOMBIA: voto 6.5 (6 punti, differenza-reti 5-2) Recupera il capitombolo iniziale con due vittorie ma l'infortunio di James pesa. Forse in regressione rispetto al 2014, si basa sulla classe di Ospina, Cuadrado, Quintero, sul peso offensivo di Falcao.INGHILTERRA: voto 7 (6 punti, differenza-reti 8-3) Solida, equilibrata, ben condotta da Southgate e con l'arma letale Kane. Lingard e Sterling forniscono fantasia. Ko col Belgio senza reagire per scelta tattica. Stavolta può fare strada.Numeri imponenti per la prima fase del Mondiale di calcio in Russia. La Fifa sottolinea che in 15 giorni di torneo e 48 partite, durante le quali sono stati segnati 122 gol (2.5 di media a gara), oltre 2.2 milioni di spettatori hanno assistito ai match, con una percentuale di riempimento degli stadi del 98%, e la copertura mediatica è stata assicurata da oltre 16mila addetti, tra giornalisti e fotocineoperatori. Imponenti anche i dati relativi agli spostamenti in questo periodo, con 1.8 milioni di passeggeri solo sugli aerei, ma molti hanno usato anche il treno. Quanto alla sicurezza e alla organizzazione, solo i volontari coinvolti sono stati 17mila, mentre per quanto riguarda la lotta al doping sono stati effettuati più di 2.700 test (almeno uno per ciascun giocatore). In merito alla questione degli spettatori negli stadi, la Fifa ha ammesso che il 98% di riempimento è riferito ai biglietti venduti e non all'effettiva occupazione del posto durante la partita. Spesso, in effetti, le riprese tv hanno mostrato ampi spazi vuoti, specie nelle tribune vip. Secondo la Fifa, i detentori di tali biglietti in molte occasioni seguono solo una parte della partita o preferiscono stare all'interno dello stadio, nell'area hospitality. Inoltre, è difficile per motivi di sicurezza e di tempo mettere a disposizione i posti che sono rimasti liberi, specie nell'area vip dove l'accesso è sottoposto a particolari restrizioni.