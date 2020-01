Pene sospese Firme false, 12 condanne e due assoluzioni a Palermo per attivisti ed ex parlamentari M5S Erano accusati di falso e violazione della legge elettorale regionale nel 2012

Tribunale di Palermo

Il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio ha condannato 12 (su 14) tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e un cancelliere del tribunale a pene comprese tra un anno e un anno e 10 mesi per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le elezioni comunali.Erano accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del 1960 sulle consultazioni elettorali. Due gli assoltiLa pena per tutti i condannati è stata sospesa. Accolte le tesi del pm Claudia Ferrari.