Lotta alla mafia Palermo, incendiata l'auto di un'attivista di Libera L'intimidazione è avvenuta proprio all'indomani della Giornata dedicata alle vittime di mafia. Libera: le fiamme non ci fermano, non arretriamo

L'auto di un'attivista dell'associazione 'Libera' di Palermo, Chiara Natoli, è stata data alle fiamme. L'intimidazione è avvenuta proprio all'indomani della Giornata dedicata alle vittime di mafia, il 21 marzo, quando anche a Palermo c'è stata una grande manifestazione.La ragazza, come scrive oggi Repubblica, era stata intervistata quel giorno dalla Rai e aveva detto nell'intervista: "Ricordare le vittime della mafia vuol dire impegnarsi concretamente per i diritti e la giustizia sociale".L'attentato incendiario ha distrutto la Nissan Pixo della giovane nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, nel cuore del Borgo Vecchio. Indaga la Polizia."Il 21 marzo a Palermo eravamo 20mila: una primavera di rinascita e impegno che ci ha unito in modo ancor più forte al resto d’Italia, nel nostro percorso quotidiano di contrasto alle mafie, insieme a tanti, nel nostro Paese". E' quanto si legge in un post a firma di Libera - Nomi e numeri contro le mafie in merito all'automobile bruciata della giovane attivista Chiara Natoli a Palermo. "In attesa di indagini e verifiche per comprendere l'accaduto, se dovesse essere confermato che è un atto contro di noi, ribadiamo la nostra volontà di non arretrare e proseguire il percorso di impegno e cambiamento intrapreso - spiega ancora l'associazione -. Non saranno certo delle fiamme a fermare la bellezza di quei passi che in tanti abbiamo percorso il 21 marzo e che ancor di più, oggi, vi chiediamo di percorrere insieme, più uniti, più consapevoli che noi siamo più forti".Il Centro Pio La Torre esprime "piena solidarietà a Chiara Natoli per l'intimidazione subito l'altra notte con l'incendio della sua auto. A Chiara, che ha svolto anni fa il suo servizio civile presso il Centro Pio La Torre, va riconosciuto il suo costante impegno sociale e civile a favore dei più deboli". "Il movimento antimafia, plurale e unitario, non si lascia intimidire, forte della vicinanza solidale della stragrande maggioranza dei cittadini che, nel contrasto alle mafie, si riconosce nei valori fondanti della Costituzione di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia compiuta", si legge in un comunicato."È un atto vile che tuttavia conferma la giustezza della via intrapresa per contrastare l'incultura mafiosa portando la cultura della legalità esattamente in quei luoghi che in passato sono stati l'humus ideale in cui la mafia ha coltivato e reclutato i propri soldati. La mafia che ordina di bruciare l'auto a Chiara Natoli è una mafia pavida, che si sente mancare il terreno sotto i piedi e tenta con questi atti infimi di dare prova di un vigore che non ha più". Così Legambiente Sicilia. "Solidarietà da parte di tutta Legambiente a Chiara, a Libera, a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno a riaffermare con forza che la mafia è una montagna di m...!".