Insieme contro le mafie Migliaia di ragazzi a Palermo per l'anniversario della strage di Capaci. Fico: "Stato cerchi verità" A 26 anni dall'uccisione di Giovanni Falcone e della sua scorta, 70.000 studenti provenienti da tutta Italia ricordano le vittime della mafia con l'iniziativa #PalermoChiamaItalia. La Nave della Legalità, partita da Civitavecchia con a bordo 1000 studenti, è arrivata questa mattina a Palermo. Ad accoglierla anche il presidente della Camera Fico e il ministro dell'Istruzione Fedeli

Un lungo applauso, le bandiere dell’associazione Libera, i palloncini con i colori del tricolore, i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli striscioni per ribadire che 'Le loro idee camminano sulle nostre gambe'. Palermo ha accolto così la Nave della Legalità, salpata ieri da Civitavecchia con a bordo oltre mille studenti provenienti da tutta Italia e attraccata intorno alle 8 al porto del capoluogo siciliano.



Sulla poppa dell'imbarcazione che Gnv ha messo a disposizione per l'evento campeggia le gigantografie che ritraggono i giudici Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo e gli otto uomini della scorta, a cui è dedicata l'edizione 2018 di PalermoChiamaItalia.



Ad accompagnare i ragazzi nel lungo viaggio che apre le celebrazioni per il 26esimo anniversario della strage di Capaci sono stati, tra gli altri, la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso, e il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho.



L'ex presidente del Senato Grasso: "Su stragi ci sono tante cose ancora da accertare"

Anche l'ex presidente del Senato Pietro Grasso ha parlato ai ragazzi dei due magistrati uccisi e poi ha ammesso: "Ci sono ancora tante cose che dobbiamo accertare, tanti misteri intorno alle stragi. La storia dei nemici della mafia uccisi solo dalla mafia ha bisogno di altre importati acquisizioni". Su Facebook ha poi pubblicato una lettera dedicata proprio a Giovanni Falcone: "Caro Giovanni, il tempo passa, passa eccome. Me ne accorgo guardando questa foto: eravamo a Roma, nei primissimi mesi del '90, lavoravamo assiduamente a una strategia complessiva per combattere la mafia e le sue ramificazioni nella società, nella politica, ell'imprenditoria. Il tempo passa, è vero. 26 lunghissimi anni nei quali ci sei mancato tantissimo come uomo, come amico, come collega. Molte volte ci siamo sentiti persi senza di te".







E al porto di Palermo i ragazzi hanno trovato le delegazioni delle scuole della città e di tutta la Sicilia, Maria Falcone, sorella di Giovanni e presidente della Fondazione Falcone, il presidente della Camera, Roberto Fico, il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, e il sindaco Leoluca Orlando.



Il presidente della Camera Fico: "La lotta alla mafia è una priorità"

"Questa mattina è una sensazione incredibile", ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico. "Mi ricordo quel pomeriggio di tanti anni fa, avevo quasi 18 anni. Ero a casa e mi arrivò la notizia dell'uccisione di Falcone e di tutta la scorta. Fu un momento che scosse l'Italia e mi ricordo che rimasi molto colpito. Il fatto che io sia in politica cone terza carica dello Stato deriva anche da quella sensazione".



"Ogni Governo e ogni Parlamento- ha aggiunto Fico- devono avere come priorità la lotta alla mafia. Nel nostro Paese la mafia esiste noi dobbiamo sconfiggerla definitivamente, sia con i provvedimenti antimafia che con gli investimenti alle scuole per la formazione e l'educazione. La mafia non puo' durare in eterno. I molti ragazzi qui presenti sono il futuro".



Presente anche il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli che al suo arrivo nell'aula bunker dell'Ucciardone, ha detto: "Quest'anno è particolarmente importante perchè abbiamo scelto di dedicare questa memoria sempre attiva anche alla scorta di Falcone e di Borsellino. Dietro a quelle otto persone c'erano le loro famiglie, e credo che i ragazzi, anche attraverso le testimonianze dirette che hanno avuto ieri sera e avranno anche oggi, apprendono che anche la funzione di chi tutela i magistrati e lotta per il contrasto alla criminalità è fondamentale per la nostra convivenza civile e democratica", ha aggiunto.



Silvia Balducci, inviata di Rainews24, sta seguendo la manifestazione e il "viaggio" dei ragazzi.











Il programma della giornata

Dopo le celebrazioni istituzionali nell’Aula bunker dell’Ucciardone, luogo simbolo del Maxiprocesso a Cosa Nostra, le piazze e le scuole di Palermo grideranno insieme "No" alla mafia. Alla celebrazione ufficiale saranno presenti anche Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, rispettivamente giudice a latere e pubblico ministero dello storico processo contro Cosa Nostra istruito da Falcone e Borsellino, i parenti delle vittime e i superstiti delle stragi di Capaci e di via d’Amelio.



Due i cortei: Il primo partirà alle 15.30 da via D'Amelio. Il secondo alle 16 proprio dall'Aula Bunker. Entrambi si ricongiungeranno più tardi sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo dove il magistrato viveva, per celebrare il Silenzio alle 17.58, l'ora della strage di Capaci. Nel corso del pomeriggio verranno anche presentati i progetti delle “Università della Legalità”, i 23 atenei che si sono impegnati a promuovere iniziative volte a sensibilizzare sul tema della mafia.



La giornata si concluderà con una messa, alle ore 19, presso la Chiesa di San Domenico, in ricordo delle vittime della criminalità organizzata. La celebrazione sarà seguita da un concerto della banda della Polizia di Stato, al Teatro Massimo.



Il presidente della Repubblica Mattarella: "Sconfiggere la mafia è impegno di tutti"

Prima della partenza a Civitavecchia è arrivato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha ricordato il "movimento di reazione civile prezioso e importante" che si è sviluppato nel Paese all'indomani delle stragi e che ha ottenuto "risultati importanti ma richiede ulteriore impegno per sdradicare definitivamente questo fenomeno da tutti i territori del nostro Paese".