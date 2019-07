Ha vinto Giovanni Atzeni detto Tittia su "Tale e quale" Palio di Siena: vince la Giraffa al fotofinish sulla Chiocciola Sotto un sole cocente e temperature attorno ai 38 gradi si è svolto il Palio di Siena del 2 luglio. Il drappellone dedicato alla Madonna di Provenzano per l'occasione è stato dipinto dall'artista senese Massimo Stecchi

Contrada della Giraffa in festa per la vittoria al Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La Giraffa inizialmente non era tra le favorite con la coppia Giovanni Atzeni detto Tittia e il cavallo Tale e quale, ma si è resa protagonista di uno sprint finale che l'ha portata a superare all'ultimo metro, al fotofinish, la Chiocciola, partita in testa dopo una mossa caotica condizionata dalle rivalità tra contrade. La mossa, infatti, è stata complicata dalla presenza tra i canapi di molte contrade rivali, Aquila e Pantera, divise solo dalla Chiocciola, e soprattutto Onda e Torre che erano affiancate ai canapi. Alla Giraffa va quindi il "drappellone" dipinto dall'artista senese Massimo Stecchi, il suo 36° cencio: l'ultima volta aveva vinto nel luglio 2017. Per il fantino Tittia è la sesta vittoria personale.L'edizione del 2 luglio 2019 del Palio di Siena verrà ricordata anche per il grande caldo, con temperature intorno ai 38 gradi che hanno fatto registrare alcuni malori e svenimenti tra le migliaia di persone da ore presenti in piazza. Completamente affollati tutti gli spalti e gli affacci dalle finestre dei palazzi. Tra coloro che hanno avuto l'onore di affacciarsi dalle trifore gotiche del Palazzo Pubblico di Siena, per assistere al Palio, ci sono stati Marco Bussetti, ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Guglielmo Picchi, sottosegretario agli Affari Esteri, il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi,, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Tra gli ospiti anche i diplomatici Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito, Sergio Romero, ambasciatore del Cile, Colm O'Floinn, ambasciatore d'Irlanda, e Tim Flear, console del Regno Unito a Milano.