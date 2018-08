Toscana ​Palio di Siena: vince la Lupa

È andato alla contrada della Lupa il Palio di Siena dedicato alla Madonna Assunta in Cielo.A portare in trionfo i colori banco e nero con liste arancio è stato il cavallo Porto Alabe, montato dal fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo.Per Gingillo è la terza vittoria al Palio, mentre per Porto Alabe la seconda.L'ultima vittoria della Contrada della Lupa risale esattamente a due anni fa, il 16 agosto 2016, con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio e il cavallo Preziosa Penelope.