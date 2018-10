Mondiali di pallavolo in Giappone La Serbia tra l'Italia e l'oro, dopo la vittoria in semifinale sulla Cina Le azzurre conquistano la finale Mondiale battendo 3-2 le cinesi dopo una battaglia di oltre due ore. Incontenibile Paola Egonu, autrice di 45 punti. Contro le balcaniche, già affrontate in Final Six, l'unica sconfitta di questa rassegna iridata

Sedici anni dopo l’unica finale, peraltro vinta!, della sua storia la Nazionale femminile di pallavolo torna a giocarsi la chance di diventare campione del mondo. Le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti hanno battuto 3-2 la Cina nella semifinale di Yokohama e ora affronteranno la Serbia per la medaglia d’oro. Con le balcaniche, era arrivata la prima sconfitta della lunga cavalcata trionfale di questa rassegna iridata in Giappone. Nel match di Final Six di Nagoya, la Serbia si era imposta 3-1, ma il risultato contava solo per determinare la prima della Pool G: una sconfitta indolore, che comunque ora le “ragazze terribili” vorranno vendicare.Con le cinesi è stata battaglia, come testimoniano i parziali dei cinque combattuti set: 25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15. Vinto abbastanza agevolmente il primo set, l’Italia si è seduta nel secondo, lasciando campo alle avversarie, trascinate dalla Zhu, che alla fine del match totalizzerà 26 punti. Ristabilita la superiorità nel terzo parziale, le azzurre sprecano un vantaggio 22-19 e due match ball nel quarto, facendosi rimontare ai vantaggi. Al tiebreak le ragazze del ct Mazzanti si ritrovano e lottano punto su punto, chiedendo a una immensa Egonu di fare gli straordinari: alla fine per lei addirittura 45 punti all’attivo.A fine partita, contiene l’entusiasmo il ct Mazzanti: "Sono contentissimo, ma è come se fossi ancora dentro la partita. Forse non mi rendo ancora bene conto e sto tenendo tutte le emozioni dentro di me. Il sogno però è ancora più avanti, ora dobbiamo pensare solo alla Serbia".Non stanno nella pelle le ragazze, come la capitana Cristina Chirichella: "Siamo felicissime per la finale conquistata, è un'emozione indescrivibile, adesso festeggiamo ma domani ci aspetta un'altra battaglia per poter fare qualcosa di grande. Abbiamo dato tutto, sapevamo benissimo che sarebbe stata dura e che la Cina non ci avrebbe regalato niente". Positiva Anna Danesi: "Arrivate a questo punto la stanchezza non si sente, penso che potrei cominciare un'altra partita. Voglio essere sincera: non riesco a capire completamente cosa stia succedendo. Siamo state bravissime, anche perché le nostre avversarie non hanno mai mollato niente".Su una nuvola Miriam Sylla: "Non ci credo ancora. Mi sembra un sogno. Non svegliatemi vi prego, è bellissimo! Non so cosa dire, e' stata una partita non combattuta, di più. Ci siamo aggrappate al nostro sogno, che ci siamo costruite prima di partire cinque mesi fa, per il quale abbiamo pianto, sofferto e ci siamo fatte a volte anche male. Abbiamo dimostrato di volerlo tanto e spero si sia visto. La finale è un'altra battaglia, abbiamo qualche sassolino da toglierci con la Serbia, come ad esempio la prima gara di Rio 2016. Ci sono tante cose che noi quest'anno vogliamo riprenderci. Quindi vedremo!"