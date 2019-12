Vittoria internazionale Pallavolo, le squadre italiane sul tetto del mondo Civitanova vince Mondiale per club maschile di volley. Conegliano vince Mondiale per club femminile di volley

di Tiziana Di Giovannandrea La pallavolo nazionale inneggia sia a Conegliano che a Civitanova.Tutte e due le squadre, la prima femminile la seconda maschile, hanno trionfato nel Mondiale per club: le pantere venete hanno dominato il torneo in Cina, mentre in Brasile i 'cucinieri' biancorossi sono saliti sul gradino più alto del podio in quello maschile.Laha sbaragliato con un 3-1 i brasiliani del Sada Cruzeiro (25-23, 19-25, 31-29, 25-21) e hanno chiuso al meglio un'annata trionfale in cui avevano già vinto lo scudetto di Campioni d'Italia e di Europa con la Champions League.Al 'Ginasio Divino Braga' di Betin, in Brasile, la squadra marchigiana di Fefè De Giorgi è stata trascinata da Bruninho e dagli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, confermando il dominio italiano in una competizione che lo scorso anno aveva visto trionfare l'Itas Trentino.ha concluso nel migliore dei modi i sei giorni di gara a Shaoxin, imponendosi nella finale con l’Eczacibasi VitrA Istanbul: 3-1 il risultato, a ribadire una superiorità già espressa nella gara inaugurale del torneo. Per l'Imoco si tratta del primo trionfo al di fuori dei confini italiani: dopo tre scudetti, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.L'eccezionale giornata della pallavolo azzurra è stata così commentata dal numero uno della: "Sono davvero orgoglioso, entrambe hanno compiuto una grandissima impresa, battendo le più forti formazioni del panorama mondiale. Abbiamo vissuto delle splendide giornate seguendo con grande passione e tifo le gare dei due tornei mondiali. Voglio rivolgere da parte di tutta la Federazione Italiana Pallavolo - ha aggiunto - le più sentite congratulazioni a Conegliano e Civitanova, così come all’Igor Gorgonzola Novara, per lo straordinario Mondiale di club disputato. Con i loro successi hanno permesso ancora una volta al volley italiano di imporsi da protagonista sulla scena internazionale”.