Volley, Italia sconfitta dalla Serbia all'esordio nella Final Six

di Nicola Iannello Battuta d'arresto dolorosa per l'Italia ai Mondiali. La Serbia ci castiga 3-0 a Torino. La prima partita della Pool J a tre è un incubo per la squadra di Blengini che riceve male, mura poco e schiaccia al di sotto delle gare precedenti. Eloquenti i parziali a favore degli avversari: 25-15, 25-20, 25-18. Ora gli azzurri saranno spettatori di Serbia-Polonia, in attesa di affrontare venerdì i polacchi, campioni del mondo in carica.In un Pala Alpitour di Torino esaurito, giocano i titolari: Giannelli palleggiatore, Zaytsev opposto, Mazzone e Anzani centrali, Juantorena e Lanza martelli. I rossi di Nikola Grbić, un passato da giocatore e pure un presente da allenatore in Italia, a Verona, sfoggiano un Atanasijević imprendibile che tartassa gli azzurri.Nel primo set i serbi scappano subito 7-11, allungano 10-16, poi dilagano 12-21, fino al pesante 15-25 che chiude la frazione (Blengini aveva provato a inserisce Maruotti per Lanza in ricezione, ma è servito a poco). Il secondo set si apre con un punto azzurro, maturato su un recupero spettacolare di Pippo Lanza, poi è punto a punto, fino al 7-11 per i serbi. Prova a consolidarsi il muro azzurro con Anzani e Maruotti, l’Italia torna sotto 18-19, ma poi i serbi conquistano 3 punti di fila e chiudono 20-25.Nella terza frazione, parte titolare Maruotti al posto di Lanza. È punto a punto fino al +2 serbo sul 6-8. Gli azzurri perdono sicurezza e vedono partire gli avversari. Blengini fa giocare anche Baranowicz e rimette Lanza in campo, ma l’Italia non c’è. La Serbia vince anche il terzo set con un perentorio 25-18.Peggio di così, la Final Six non poteva cominciare. Sono mancati soprattutto la ricezione e il muro non sono all’altezza. Se la sconfitta con la Russia al tiebreak nella seconda fase era stata indolore, questa al cospetto con la Serbia è un campanello di allarme che deve produrre una scossa nella squadra di Blengini, apparsa fragile da un punto di vista psicologico. Nulla è compromesso, perché alle semifinali accedono le prime due di ogni raggruppamento a tre, ma ora non si può più sbagliare.