Panico nella metro B a Roma: passeggeri temono esplosione ma è guasto tecnico Oltre 1.500 persone evacuate dalla stazione Policlinico: per qualche minuto passeggeri al buio

Condividi

Panico questa mattina tra i passeggeri della fermata della metro B Policlinico di Roma. Molti utenti hanno chiamato il 112 segnalando un’esplosione. Metro spa ha spiegato che si è trattato di un guasto tecnico e non di altro. Al momento ci sono persone in metro senza elettricità ma la situazione è gestita. I carabinieri riferiscono che sono state chiuse altre stazioni della metro. A Roma è in corso oggi anche uno sciopero del trasporto pubblico, dalle 8.30 alle 12.30. Sono circa 1.500, secondo quanto riferito da alcuni soccorritori, le persone fatte evacuare dalla stazione Policlinico della Metro B a causa del falso allarme per esplosione scattato dopo che un treno si è bloccato in galleria. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze, polizia, carabinieri e polizia locale di Roma capitale.Secondo quanto si appreso, non ci sarebbero state esplosioni ma un guasto alla linea aerea della metro che avrebbe provocato fumo e scintille. Al momento il servizio sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.