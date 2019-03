ITALIA

L'auto era in una officina per la revisione Calabria. Incendiata automobile giornalista "Quotidiano del Sud" Si pensa ad una intimidazione, dal momento che sul cofano sono state evidenziate dai vigili del fuoco tracce di liquido infiammabile. Non è la prima volta. In passato a Scarpino avevano incendiato una Mercedes

Questa mattina, brutta sorpresa per Guido Scarpino, giornalista del "Quotidiano del Sud", che a Paola, in provincia di Cosenza, ha trovato la sua autovettura completamente distrutta dalle fiamme. Si pensa ad una intimidazione, dal momento che sul cofano sono state evidenziate dai vigili del fuoco tracce di liquido infiammabile.



Scarpino ha sporto denuncia alla polizia e sono state avviate le indagini. Non è la prima volta che il giornalista subisce intimidazioni a causa dei suoi articoli; in passato era già successo con una Mercedes classe A. Secondo quanto ricostruito, l'autovettura, una Alfa Romeo 156, era parcheggiata nei pressi di una autofficina, dove era stata lasciata per effettuare la revisione.

