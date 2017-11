Vaticano Papa: "Fede non basta, amare il prossimo più dei nostri interessi"

"La condizione per essere pronti all'incontro con il Signore non è soltanto la fede, ma una vita cristiana ricca di amore per il prossimo".Lo ha affermato Papa Francesco nella catechesi pronunciata prima dell'Angelus. "Se ci lasciamo guidare da ciò che ci appare più comodo, dalla ricerca dei nostri interessi, la nostra vita diventa sterile", ha spiegato. Il Papa commentava il racconto evengelico delle vergini che attendono lo sposo, alcune delle quali esauriscono nell'attesa la loro scorta di olio.Senza le opere, ha ammonito Francesco, "non accumuliamo nessuna scorta di olio per la lampada della nostra fede; e questa si spegnerà al momento della venuta del Signore, o ancora prima. Se invece siamo vigilanti e cerchiamo di compiere il bene, con gesti di amore, di condivisione, di servizio al prossimo in difficoltà, possiamo restare tranquilli mentre attendiamo la venuta dello sposo: il Signore potrà venire in qualunque momento, e anche il sonno della morte non ci spaventa, perché abbiamo la riserva di olio, accumulata con le opere buone di ogni giorno".Secondo la Gendarmeria Vaticana, i fedeli presenti oggi all'Angelus di papa Francesco in Piazza San Pietro erano 25.000. Lo riferisce la Sala stampa della Santa Sede.