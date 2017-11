Conferenza clima a Bonn Papa: affrontare sfida ambientale senza negazione o indifferenza "Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti - scrive il Santo Padre - perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti"

"Mantenere alta la collaborazione" mostrata con l'Accordo di Parigi. È l'invito rivolto dal Papa, in un messaggio inviato alla 23ª sessione della Conferenza Onu sui cambiamenti climatici (Cop 23) in corso a Bonn - Il Santo Padre ha ribadito l'invito urgente, che aveva formulato nell'enciclica ecologica Laudato si', "'a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta"."Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati (per vari motivi che) vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Dovremmo evitare - prosegue il Papa chiosando la sua enciclica - di cadere in questi quattro atteggiamenti perversi, che certo non aiutano alla ricerca onesta e al dialogo sincero e produttivo sulla costruzione del futuro del nostro pianeta: negazione, indifferenza, rassegnazione e fiducia in soluzioni inadeguate".