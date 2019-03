Messa nella Santa Casa Il Papa a Loreto firma l'esortazione apostolica sui giovani La firma è un evento storico. E' la prima volta che avviene fuori dal Vaticano. Con questo gesto Francesco vuole affidare alla Vergine lauretana l'esito del Sinodo dei vescovi dal tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" (3-28 ottobre 2018)

Papa Francesco ha firmato l'Esortazione apostolica ai giovani, dopo aver celebrato la messa all'interno della Santa Casa, nel Santuario di Loreto. Il Pontefice ha poi lasciato una rosa d'oro come omaggio alla Vergine. La firma della Esortazione e' un evento storico. E' la prima volta che avviene fuori dal Vaticano. Con questo gesto Francesco vuole affidare alla Vergine lauretana l'esito del Sinodo dei vescovi dal tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" (3-28 ottobre 2018). Un evento che richiama alla memoria a il pellegrinaggio di Giovanni XXIII a Loreto, effettuato il 4 ottobre 1962, quando proprio nel santuario della Santa Casa egli affido' alla protezione della Vergine lauretana il buon esito del ConcilioVaticano II. Anche la celebrazione dell'Eucarestia nella Santa Casa e' considerato un evento storico. Non accadeva da 162 anni. L'ultimo era stato Pio IX nel 1857.Il Pontefice è atterrato a Loreto intorno alle 9. L'elicottero con a bordo il Pontefice, proveniente da Roma, è atterrato presso il Centro giovanile "Giovanni Paolo II" in località Montorso. Nella città mariana, dove arriva per la prima volta, dopo aver celebrato la messa nella Santa Casa incontrerà i malati nella basilica e i fedeli sul sagrato e recita l'Angelus, prima del pranzo con i vescovi e il volo di rientro a Roma, previsto per le 14.45.Il Santo Padre prima della messa si è raccolto lungamente in preghiera all'interno della Santa Casa. Il Pontefice è rimasto seduto, in silenzioso raccoglimento, davanti alla statua della "Madonna nera", oggetto di grande venerazione da parte dei credenti. Quello di Loreto è uno dei maggiori santuari mariani, meta di milioni di pellegrini.Diverse centinaia di fedeli sono riuniti nella piazza del Santuario della Santa Casa di Loreto dove hanno accolto il Pontefice. Molti di loro hanno dei fazzoletti gialli del Santuario della Santa Casa, mentre la statua della "Madonna nera" di Loreto è esposta sul sagrato della Basilica.Circa 8.500 i fedeli accreditati. Solo nella piazza della Madonna, ne entreranno 3.600. Oltre un centinaio gli uomini delle forze dell'ordine. Migliaia i volontari dispiegati lungo tutto il percorso che il Pontefice farè da Montorso. Francesco è il quattordicesimo Papa in visita presso la Santa Casa di Loreto.Prima di lui 13 Pontefici hanno compiuto 24 visite dal 1449 a oggi. In questa visita apostolica, due gli "eventi storici": la messa nella Santa Casa e la firma dell'Esortazione apostolica post-sinodale in forma di Lettera ai giovani. Il Papa intende con questo gesto affidare alla Vergine Maria il documento che suggella i lavori del Sinodo dei vescovi tenutosi in Vaticano, dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". L'incipit del documento originale in spagnolo e' "Vive Cristo, esperanza nuestra". Il testo verra' pubblicato successivamente alla firma di oggi e presentato, come avviene di consueto per un documento magisteriale, durante una conferenza stampa presso la Sala Stampa della Santa Sede.Grande commozione nel Santuario di Loreto, dove Papa Francesco, dopo aver celebrato la messa nella Santa Casa, ha salutato uno a uno tutti gli ammalati presenti. In particolare un bambino ha abbracciato Francesco d'impulso e il Papa ha commentato "E' furbo questo qui...". Una ragazza poi ha fatto salti di gioia quando Francesco è arrivato davanti a lei. Tanti i compleanni dei presenti, ai quali il Papa ha regalato ciascuno un rosario.