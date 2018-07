Il Papa arrivato a Bari per incontrare i patriarchi del Medio Oriente Oggi la preghiera di pace per il Medio Oriente

Papa Francesco è arrivato a Bari dove si svolge l'incontro di preghiera per la pace in MedioOriente, un evento che vede coinvolti i Patriarchi delle Chiese cristiane.Al suo arrivo, dopo l'atterraggio nel Piazzale Cristoforo Colombo, è stato accolto dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal prefetto di Bari, Marilisa Magno, e dal sindaco Antonio Decaro. Dalle prime ore de giorno, i fedeli cattolici di Bari si sono concentrati nella zona della Rotonda sul Lungomare dove si svolgera' l'incontro di Francesco con la città.Amico personale di Papa Francesco e "primus inter pares" tra i capi delle chiese ortodosse, Bartolomeo I, il patriarca ecumenico di Costantinopoli, ha salutato per ultimo il Pontefice davanti alla Basilica di San Nicola a Bari. Una scelta dettata probabilmente dal suo carattere umile: certo ha preferito che Francesco fosse salutato per primo dal Papa Copto Twadros seguito poi da 20 altri patriarchi e metropoliti, tra i quali anche il rappresentante del Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, il metropolita di Volokolams Hilarion Alfeev, vicario della diocesi di Mosca. In fila per salutare il Papa c'erano anche il patriarca caldeo Louis Raphael Sako, neo cardinale, il patriarca del Libano, il cardinale Be'chara Boutros Rai, e l'arcivescovo francescano Pierbattista Pizzaballa, attuale amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme dopo essere stato custode di Terra Santa.Subito dopo Papa e Patriarchi insieme sono scesi nella cripta per venerare le reliquie di San Nicola. Entrando per ultimo in Basilica, Bergoglio ha salutato i membri della comunità dei Frati Domenicani. Nella cripta ha avuto luogo la venerazione delle reliquie del Santo e l'accensione della lampada uniflamma.