"Attenzione a denaro, vescovi non faraoni" Papa Francesco: scandaloso gestire beni della Chiesa come fossero personali Intervento del pontefice alla 71esima assemblea generale della Cei

Il papa ha aperto l'assemblea della Cei e ha parlato della "preoccupazione per quanto riguarda il denaro e la trasparenza. È una contro-testimonianza parlare di povertà e vivere come un faraone". Il pontefice ha detto che "è molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della chiesa come fossero personali, e che fa molto male sapere che un ecclesiastico si è fatto manipolare o, peggio, ha gestito in maniera disonesta gli spiccioli di una vedova. Abbiamo il dovere di gestire i beni della Chiesa con esemplarità, attraverso rtegole chiare e comuni".Papa Francesco si dice "consapevole e riconoscente" per il fatto che "nella Cei si è fatto molto, negli ultimi anni soprattutto, sulla linea della povertà e della trasparenza. Ma ancora si deve fare un po' di più in alcune cose; poi ne parlerò...", annuncia.Anche gli "scandali nella Chiesa", osserva il Pontefice dall'aula del Sinodo in Vaticano, contribuiscono assieme ad altri fattori - "il frutto avvelenato della cultura del provvisorio, il relativismo, la dittatura del denaro, la tragica diminuzione delle nascite e l'inverno demografico, la testimonianza tiepida" - ad allontanare i giovani dalla vita consacrata, provocando la crisi delle vocazioni, "anzi la loro emorragia"."La mia prima preoccupazione per la Chiesa è la crisi delle vocazioni: di questa emorragia di vocazioni ho parlato alla plenaria delle congregazioni per la vita consacrata. Quanti seminari, chiese, monasteri e conventi saranno chiusi nei prossimi anni per la crisi di vocazioni? Dio solo lo sa. Propongo una più concreta e generosa condivisione fra le diocesi, che arricchirebbero tutte le diocesi che donano e quelle che ricevono. Un sistema Fidei Donum dentro l'Italia, qualcuno sorride, ma vediamo se ne sarete capaci...".Papa Francesco è giunto a piedi nell'Aula Nuova del Sinodo in Vaticano, partendo dalla domus di Santa Marta in Vaticano, per presiedere - anche nelle vesti di vescovo di Roma e primate d'Italia - i lavori della 71esima assemblea generale della Cei. Ad accoglierlo, il cardinale Gualtiero Bassetti e monsignor Nunzio Galantino, presidente e segretario generale della Conferenza Episcopale italiana.