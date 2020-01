Dall'Angelus appello alla pace Papa Francesco: "Guerra porta solo morte e distruzione, mantenere dialogo e autocontrollo" Dalla voce di Papa Bergoglio un appello a fare tutto il possibile per mantenere l'autocontrollo ed evitare la guerra a ogni costo: "Manteniamo accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo per scongiurare l'ombra dell'inimicizia"

"In tante parti del mondo si sente una terribile aria di tensione. La guerra porta solo morte e distruzione. Invitiamo tutte le parti a mantenere accesa la fiamma del dialogo e dell'autocontrollo e a scongiurare l'ombra dell'inimicizia. Preghiamo in silenzio perché il Signore ci dia questa grazia". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro di questa mattina. Una riflessione indirizzata sulle tante crisi aperte nel mondo e in particolare sulla tensione crescente tra Usa e Iran."Mettiamo in pratica la pace", ha detto ancora Papa Francesco. "In questa prima domenica dell'anno rinnovo a tutti gli auguri di serenità e di pace nel Signore. Nei momenti lieti e in quelli difficili, affidiamoci a Lui, che è nostra speranza! Ricordo anche l'impegno che ci siamo presi a capodanno, Giornata della Pace: 'La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica'. Con la grazia di Dio, potremo metterlo in pratica"."La comunione con Dio deve tradursi in azione concreta nel quotidiano nell'incontro con gli altri, diventare carità e misericordia verso il prossimo", ha continuato Papa Francesco riferendosi al Vangelo di oggi che torna a sottolineare il significato del Natale. "La liturgia odierna ci dice che il vangelo di Cristo non è una favola, un mito, un racconto edificante, no, è la piena rivelazione del disegno di Dio sull'uomo e sul mondo. Se il Signore continua a venire in mezzo a noi, se continua a farci dono della sua Parola, è perché ciascuno di noi possa rispondere a questa chiamata: diventare santi nell'amore. La santità è appartenenza a Dio, comunione con Lui, trasparenza della sua bontà infinita. Perciò, chi accoglie in sé la santità come dono di grazia, non può non tradurla in azione concreta nel quotidiano, nell'incontro con gli altri".