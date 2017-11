Giornata Mondiale dei Poveri Papa Francesco: "L'omissione è di moda, non fare nulla di male non basta" Presenti in basilica circa 7mila bisognosi. Alla fine della celebrazione 1.500 bisognosi si fermeranno in Vaticano per pranzare con Papa Francesco. Gli altri saranno ospiti di istituti ed enti caritativi che hanno preparato per loro un pranzo conviviale. Iniziative analoghe oggi si svolgono in tutte le diocesi d'Italia e del mondo

"Non fare nulla di male non basta, perché Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Poveri. Presenti in basilica circa 7mila bisognosi. C'è una parola "forse andata un po' in disuso eppure molto attuale": "omissione", ha detto il Pontefice. "Il suo male - dice Francesco riferendosi al servo del Vangelo che non fa fruttare il suo talento - è stato quello di non fare il bene". Alla fine della celebrazione 1.500 bisognosi si fermeranno in Vaticano per pranzare con Papa Francesco. Gli altri saranno ospiti di istituti ed enti caritativi che hanno preparato per loro un pranzo conviviale. Iniziative analoghe oggi si svolgono in tutte le diocesi d'Italia e del mondo. La Giornata Mondiale dei Poveri è stata istituita da Papa Francesco alla conclusione del Giubileo della Misericordia."Nessuno pu ritenersi inutile, nessuno può dirsi così povero da non poter donare qualcosa agli altri". Papa Francesco sottolinea che "tutti siamo mendicanti dell'essenziale, dell'amore di Dio" e Dio "desidera colmarci dei suoi doni, più di quanto un papà e una mamma desiderino dare ai loro figli. E Dio, ai cui occhi nessun figlio può essere scartato, affida a ciascuno una missione", "ci responsabilizza".I poveri hanno un posto speciale nel cuore di Dio: "Questi fratelli più piccoli, da lui prediletti, sono - ha detto Papa Francesco nell'omelia - l'affamato e l'ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero e l'abbandonato, il sofferente senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro volti possiamo immaginare impresso" il volto del signore. "Nel povero Gesù bussa al nostro cuore e, assetato, ci domanda amore. Quando vinciamo l'indifferenza e nel nome di Gesù ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi amici buoni e fedeli, con cui Egli ama intrattenersi". E allora "questa - sottolinea il Papa - la vera fortezza: non pugni chiusi e braccia conserte, ma mani operose e tese verso i poveri, verso la carne ferita del Signore."Se agli occhi del mondo" i poveri "hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo, sono il nostro 'passaporto per il paradiso'", ha detto il Papa. "Per noi - ha sottolineato - dovere evangelico prenderci cura di loro, che sono la nostra vera ricchezza, e farlo non solo dando pane, ma anche spezzando con loro il pane della Parola, di cui essi sono i più naturali destinatari. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali. E ci far bene: accostare chi più povero di noi toccherà la nostra vita. Ci ricorderà quel che veramente conta: amare Dio e il prossimo. Solo questo dura per sempre, tutto il resto passa; perciò quel che investiamo in amore rimane, il resto svanisce". "Per il cielo non vale ciò che si ha ma ci che si dà". "Non cerchiamo allora il superfluo per noi ma il bene per gli altri" perché occorre "il coraggio di amare non a parole ma coi fatti".