Visita pastorale nei luoghi di Padre Pio Papa Francesco a Pietrelcina: "Un paese che litiga non cresce" Il Papa è arrivato con la 'papamobile' panoramica alla chiesa di San Pio da Pietrelcina, il noto edificio di culto progettato da Renzo Piano, sul cui sagrato gremito da migliaia di fedeli celebrer la messa

"Un paese che litiga non cresce, per favore in questo paese vivete in pace". Parlando ai fedeli di Pietrelcina, Papa Francesco ha aggiunto alcune frasi a braccio, facendo un accenno anche alla lamentosità. "Un paese che litiga", per il Papa è "come un bambino che piange se lo togli dalla culla perché inizia pian piano a camminare. Ma se resta nella culla non imparerà a camminare". Francesco ha trasformato il discorso in un dialogo con la gente radunata nella Piana Romana, il luogo dove 100 anni fa Padre Pio ricevette le stimmate. E parlando di quel periodo giovanile della vita del Santo, definendolo "un bravo ragazzo" e ricordando che era tentato da demonio ha chiesto ai fedeli: "Ma secondo voi il diavolo esiste". Ma dalla folla non è arrivata una risposta chiara e allora Francesco si è rivolto al vescovo dicendo: "qui dobbiamo fare un po' di catechismo".Pietrelcina è la prima tappa del viaggio del Pontefice sulle orme di Padre Pio. Bergoglio ha fatto una breve sosta di preghiera nella cappella San Francesco davanti all'olmo delle stimmate.Papa Francesco rende omaggio a Padre Pio: "Mai rinnegò il suo paese, le sue origini, mai rinnegò la sua famiglia!". Nella sua prima tappa del viaggio sulle orme del santo con le stimmate, Francesco ha ricordato quanto Padre Pio fosse ancorato alle sue radici: "Padre Pio amava la Chiesa, con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi guai, con tutti i nostri peccati, perché noi siamo peccatori, ci vergogniamo. Ma lui amava la Chiesa santa e tutti i peccatori".Riferendosi poi al periodo in cui Francesco Forgione tornò al paese natale per problemi di salute, il Papa osserva a braccio: "In quel tempo non c'erano gli antibiotici. Si tornava a casa della mamma. E Padre Pio così fece. Mai rinnegò il suo paese, le sue origini, mai rinnegò la sua famiglia!"."Mi piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani che danno memoria all'umanità". E' la proposta di papa Francesco, accolta da un'ovazione, nella sua prima tappa del viaggio sulle orme di Padre Pio, a Pietrelcina. Bergoglio, parlando alla popolazione, ha osservato: "La popolazione invecchia ma i vecchi sono un tesoro. Per favore, non emarginare i vecchi, sono la saggezza. Imparino a parlare coi giovani e i giovani con gli anziani. Quando sono arrivato mi è piaciuto salutare un uomo di 99 anni e una ragazzina di 97: ma sono la saggezza vostra. Parlate con loro!"."L'intercessione del vostro Santo concittadino sostenga i propositi di unire le forze, così da offrire soprattutto alle giovani generazioni prospettive concrete per un futuro di speranza. Non manchi un'attenzione sollecita e carica di tenerezza agli anziani, patrimonio incomparabile delle nostre comunità. L'ho detto agli anziani: sono patrimonio delle nostre comunità. Mi piacerebbe che una volta si desse il premio Nobel agli anziani che danno memoria all'umanità", ha detto il Papa.Papa Francesco a San Giovanni Rotondo ha venerato il corpo di Padre Pio da Pietrelcina nel santuario di SantaMaria delle Grazie, appoggiando la stola da confessore sulla teca del santo.Il Papa ha quindi baciato il Crocifisso ligneo davanti al quale Padre Pio ricevette le stimmate permanenti il 20 settembre di cento anni fa. Una preghiera che il Papa ha fatto insieme ai frati cappuccini.