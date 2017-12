MONDO

2017/12/24 13:13

"Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo" L'augurio del Papa: "In occasione del Santo Natale le persone sequestrate possano tornare a casa" Poi l'esortazione ai fedeli: "In queste ore che ci separano dal Natale, trovate qualche momento per fermarvi in silenzio e in preghiera davanti al presepe, per adorare nel cuore il mistero del vero Natale, quello di Gesù, che si avvicina a noi con amore, umiltà e tenerezza"

Papa Francesco: stop alle armi nucleari, minacciano l'intero genere umano Migranti, il Papa ai politici: "Fomentare la paura semina violenza e discriminazione razziale" Condividi Papa Francesco ha lanciato un appello "affinchè, in occasione del Santo Natale, le persone sequestrate - sacerdoti, religiosi e religiose e fedeli laici - siano rilasciate e possano tornare alle loro case". Lo ha fatto dopo la preghiera dell'Angelus, rivolgendosi alla folla di piazza San Pietro dalla finestra dello studio alla Terza Loggia del Palazzo Apostolico.



"Cari fratelli e sorelle, nell'attesa orante della nascita del Principe della Pace, invochiamo - ha detto ancora il Papa ai fedeli - il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto".



Poi l'esortazione ai fedeli: "In queste ore che ci separano dal Natale, trovate qualche momento per fermarvi in silenzio e in preghiera davanti al presepe, per adorare nel cuore il mistero del vero Natale, quello di Gesù, che si avvicina a noi con amore, umiltà e tenerezza". Infine l'invito a seguire l'esempio di Maria che: "non si esalta di fronte alla prospettiva di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore".

