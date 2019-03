Preghiere anche per vittime attentati in Mali e Nigeria Papa: "Incoraggio colloqui per una soluzione della crisi in Nicaragua" "Nel corso del 2018 in tutto il mondo numerosi vescovi, sacerdoti, suore e fedeli laici hanno subito violenze; mentre sono stati uccisi 40 missionari, quasi il doppio rispetto all'anno precedente", ha detto il Pontefice

Il pensiero del Santo Padre - dopo l'Angelus - va al Nicaragua, al Mali e alla Nigeria. Ma anche ai tanti missionari, sacerdoti, uomini e donne di fede perseguitati in molte parti del mondo."Dal 27 febbraio sono in corso in Nicaragua importanti colloqui per risolvere la grave crisi socio-politica in cui versa il Paese. Accompagno con la preghiera l'iniziativa e incoraggio le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene di tutti", ha detto Papa Francesco."Nel corso del 2018 in tutto il mondo numerosi vescovi, sacerdoti, suore e fedeli laici hanno subito violenze; mentre sono stati uccisi 40 missionari, quasi il doppio rispetto all'anno precedente - ha detto il Pontefice ricordando la giornata in memoria dei missionari martiri che si celebra oggi -. Ricordare questo calvario contemporaneo di fratelli e sorelle perseguitati o uccisi a motivo della loro fede in Gesù, è un dovere di gratitudine per tutta la Chiesa, ma anche uno stimolo a testimoniare con coraggio la nostra fede e la nostra speranza in colui che sulla croce ha vinto per sempre l'odio e la violenza con il suo amore", ha detto ancora Papa Francesco."Preghiamo per le numerose vittime degli ultimi attentati disumani avvenuti in Nigeria e in Mali. Il Signore accolga queste vittime, guarisca i feriti consoli i familiari e converta i cuori crudeli", ha detto ancora il Papa al termine dell'Angelus.